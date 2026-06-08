Strategy, tartışmalı satışın ardından 1.550 Bitcoin aldı - Son Dakika
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Strategy, tartışmalı satışın ardından 1.550 Bitcoin aldı

Strategy, tartışmalı satışın ardından 1.550 Bitcoin aldı
08.06.2026 17:20
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Strategy, geçen hafta 101,3 milyon dolara 1.550 Bitcoin alarak toplam varlığını 845.256 Bitcoin'e çıkardı. Şirket, bir önceki hafta gerçekleştirdiği tartışmalı 32 Bitcoin satışının ardından alımlara geri döndü. Hisse, açıklamayla borsa öncesi işlemlerde yüzde 6,55 yükseldi.

Strategy geçen hafta 101,3 milyon dolar karşılığında 1.550 Bitcoin satın aldı. Şirketin bugün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K bildirimine göre alım, Bitcoin başına ortalama 65.332 dolardan yapıldı. Bu işlemle birlikte şirketin toplam varlığı 845.256 Bitcoin'e ulaştı.

Strategy'nin elindeki tüm Bitcoin'ler ortalama 75.680 dolardan alındı ve toplam maliyet yaklaşık 63,97 milyar dolara çıktı. Bitcoin'in yaklaşık 63.600 dolarlık güncel fiyatıyla bu varlıkların değeri 53,8 milyar dolar civarında bulunuyor. Son alım, şirketin cari piyasa fiyatından hisse satışı (ATM) programından elde edilen gelirle finanse edildi. Bildirime göre Strategy, haziranın ilk haftasında bu satışlardan 181 milyon dolar net gelir elde etti.

SATIŞ SONRASI ALIMA DÖNÜŞ

Açıklamanın ardından Strategy hisseleri borsa öncesi işlemlerde yüzde 6,55 yükselerek 126,90 dolara çıktı. Alım, şirket başkanı Michael Saylor'ın pazar günü sosyal medyada paylaştığı "Daha fazla nokta eklemek için iyi bir zaman." mesajının hemen ardından geldi. İşlem aynı zamanda, şirketin geçen hafta yaptığı tartışmalı satışın ardından Bitcoin birikimine geri döndüğünü gösterdi.

Strategy geçen pazartesi, 2022'den bu yana ilk kez Bitcoin satmış ve 32 Bitcoin elden çıkarmıştı. Bu satış, Bitcoin fiyatının yüzde 21 gerileyerek dört ayın ardından ilk kez 61 bin doları test etmesiyle aynı döneme denk geldi. Bazı yatırımcılar, şirketin rezervlerini satmak zorunda kalması halinde bir kısır döngü oluşabileceği uyarısında bulunarak sert eleştiriler yöneltti.

ANALİSTLERDEN SAYLOR'A DESTEK

Eleştirilere karşı bazı sektör isimleri Saylor'ı savundu. Tanınmış televizyon yorumcusu Jim Cramer'ın Saylor'ı "Bitcoin'i öldürmekle" suçlamasının ardından CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, cuma günü bu görüşe karşı çıktı. Ju'ya göre Strategy'nin alımları olmasaydı Bitcoin 22 bin dolara kadar gerileyebilirdi.

Bernstein analistleri ise bugünkü raporlarında, Strategy'nin yaklaşık yüzde 50'lik fiyat düşüşü boyunca Bitcoin birikimini sürdürdüğünü belirtti. Analistler, şirketin güçlü, fazlasıyla teminatlandırılmış ve likit bilançosuna dikkat çekerek hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini ve 450 dolarlık hedef fiyatını yineledi.

Kripto Para, Bitcoin, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy, tartışmalı satışın ardından 1.550 Bitcoin aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Strategy, tartışmalı satışın ardından 1.550 Bitcoin aldı - Son Dakika
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