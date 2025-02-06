Strategy yeni sermaye planında 42 milyar dolar hedefliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Strategy yeni sermaye planında 42 milyar dolar hedefliyor

Strategy yeni sermaye planında 42 milyar dolar hedefliyor

İş zekası devi MicroStrategy, Strategy olarak yeniden yapılanma sürecinde Bitcoin yatırımlarını hızlandırdı. Şirket, 44 milyar dolar değerinde 471.107 Bitcoin varlığıyla kurumsal yatırımcılara öncülük ederken üç ayda Bitcoin varlığını iki katına çıkardı. 2025 için 10 milyar dolarlık yeni BTC kazanç hedefi belirleyen şirket, piyasa değerini son bir yılda yüzde 500'ün üzerinde artırmayı başardı.

06.02.2025 13:15
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Strategy'nin dördüncü çeyrek finansal sonuçları, şirketin Bitcoin odaklı dönüşümünün önemli bir göstergesi oldu. Şirket, üç ay gibi kısa bir sürede 20,5 milyar dolara 218.887 Bitcoin satın alarak tarihinin en büyük çeyreklik Bitcoin alımını gerçekleştirdi. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Strategy Dönüşümü Wall Street Analistlerini Heyecanlandırdı

Strategy'nin yeni marka kimliği, şirketin Bitcoin vizyonunu merkeze alan bir dönüşümü yansıtıyor. Turuncu rengi benimseyen şirket, bu rengin enerjiyi, zekayı ve Bitcoin'i temsil ettiğini vurguladı.

42 milyar dolarlık sermaye planının 20 milyar dolarlık kısmını tamamlayan şirket, agresif büyüme stratejisini sürdürüyor. CEO Phong Le, kurumsal ve bireysel yatırımcılardan gelen desteğin güçlü olduğunu ifade etti.

Mizuho Securities'in analizine göre Bitcoin fiyatının önümüzdeki üç yılda yüzde 30 daha yükselmesi bekleniyor. Strategy hisselerinin de bu yükselişi takip etmesi öngörülüyor.

Şirketin dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi Strike, STRK kodu ile Nasdaq'ta işlem görecek. Strike, yatırımcılara yüzde 8 sabit temettü getirisi sunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Strategy yeni sermaye planında 42 milyar dolar hedefliyor - Son Dakika

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