Strategy\'den milyar dolar Bitcoin alımı

Ortalama alım fiyatı 71.902 dolar olan bu işlem, Strategy'nin 2026'daki en büyük dördüncü haftalık satın alımı oldu. Kurucu Michael Saylor'ın duyurusuna göre toplam rezerv 780.897 BTC'ye çıkarken yayım sırasındaki piyasa değeri yaklaşık 55,4 milyar dolara ulaştı. Ücret ve giderler dahil tüm alımların toplam maliyeti yaklaşık 59 milyar dolar, Bitcoin başına ortalama maliyet ise 75.577 dolar. Mevcut fiyat düzeyinde bu tablonun yaklaşık 3,6 milyar dolarlık kağıt kayba işaret ettiği hesaplanıyor.

Alım, STRC değişken oranlı birikimli imtiyazlı hisse satışlarından elde edilen gelirle finanse edildi. Geçen hafta 10 milyondan fazla STRC hissesi yaklaşık 1 milyar dolara satıldı. Program kapsamında satışa açık 21,6 milyar dolarlık ek hisse bulunurken sıradan hisse sınıfı MSTR için 27,1 milyar dolar kullanılabilir durumda.

Saylor, alımdan önce Bitcoin satın alma grafiğini paylaşarak "Daha büyük düşünün." mesajıyla sinyal vermişti. Yatırımcı kaygılarına yanıt veren Saylor, temettüleri karşılamak için Bitcoin'in yıllık yaklaşık yüzde 2,05 büyümesinin yeterli olacağını belirterek "Bitcoin bu oranın üzerinde büyürse yeni MSTR hissesi ihraç etmeden temettülerimizi süresiz karşılayabiliriz." dedi.

STRATEJİ 2027'YE KADAR 84 MİLYAR DOLAR HEDEFLİYOR

Strategy, "42/42" planı kapsamında 2027'ye kadar hisse arzları ve dönüştürülebilir tahviller yoluyla toplam 84 milyar dolar sermaye toplamayı hedefliyor. Şirket geçen ay bu programları 21 milyar dolar ek MSTR, 21 milyar dolar ek STRC ve 2,1 milyar dolar ek STRK imtiyazlı hisse senedini kapsayacak şekilde genişletti.

Kamuya açık şirketler arasında herhangi bir Bitcoin birikim modeli benimseyen şirket sayısı 195'e çıktı. TD Cowen analistleri geçen cuma Bitcoin varsayımlarını revize ederek Strategy'nin fiyat hedefini yüzde 20 oranında 350 dolara indirdi. Öte yandan Sharplink, Strive, Nakamoto Holdings ve The Smarter Web Company dahil dijital varlık hazine şirketlerini al tavsiyesiyle takibe aldı. TD Cowen sektörün "burada kalmaya devam etmesinin ve artan yatırımcı ilgisi çekmesinin olası" olduğunu vurguladı.

MSTR hissesi geçen hafta yüzde 7,4 değer kazanarak 128,64 dolardan kapandı. Bitcoin aynı dönemde yüzde 6,3 artış kaydetti.