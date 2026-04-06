Strategy’nin Bitcoin alımları sürüyor

06.04.2026 18:26
Bitcoin'in borsada işlem gören en büyük kurumsal alıcısı Strategy, geçen hafta 4.871 Bitcoin için 329,9 milyon dolar harcadı. Şirketin birinci çeyrek gerçekleşmemiş zararı 14,46 milyar dolara ulaştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) pazartesi sunulan 8-K beyannamesine göre Michael Saylor'ın yönettiği Strategy, söz konusu Bitcoin'leri coin başına ortalama 67.718 dolardan satın aldı. Yeni alımların ardından şirketin toplam Bitcoin varlığı 766.970 BTC'ye çıktı. Bu portföyün toplam edinim maliyeti yaklaşık 58 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirket, mart ayında haftalık bazda rekor düzeye yakın alımlar yaptı ve aylık bazda 41.362 BTC biriktirdi. Birinci çeyrekte toplamda 89.316 Bitcoin alan Strategy, bu alımlar için yaklaşık 6,3 milyar dolar harcadı. Şubat başından bu yana gerçekleştirilen toplam alım yaklaşık 54.000 BTC'ye ulaştı.

21 MİLYAR DOLARLIK YENİ HİSSE TEKLİFİ

Birinci çeyrek finansal sonuçlarına göre Strategy, 14,46 milyar dolar gerçekleşmemiş dijital varlık zararı ve 2,42 milyar dolar ertelenmiş vergi avantajı bildirdi. Şirketin Bitcoin varlıklarının piyasa değeri, ortalama alım maliyeti olan 75.644 doların altında seyrediyor. Son haftaki alımlar bu ortalamanın yaklaşık 7.900 dolar altındaki 67.718 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, 31 Mart itibarıyla gerçekleşmemiş zararlarla bağlantılı 1,73 milyar dolarlık ertelenmiş vergi varlığı kaydettiğini, aynı tutarda değer düşüklüğü karşılığı da ayırdığını açıkladı. Strategy, Bitcoin varlıklarının piyasa değeri maliyet tabanının altında kalmaya devam ettiğinden bu ertelenmiş vergi varlıklarına ek 500 milyon dolarlık karşılık ayrılmasını beklediğini belirtti.

Strategy, piyasa fiyatı bazlı hisse satış programını güncelledi. Stretch (STRC) hisseleri için 21 milyar dolarlık, Common A (MSTR) hisseleri için de 21 milyar dolarlık yeni teklif duyuruldu. Strike (STRK) hisselerindeki mevcut teklif sonlandırılarak yerine 2,1 milyar dolarlık yeni STRK teklifi başlatıldı. STRC ve MSTR kapsamındaki ek satışların mevcut kapasite büyük ölçüde tüketildikten sonra başlayabileceği belirtildi.

30-31 Mart'ta yaklaşık 2,28 milyon STRC ve 582.550 MSTR hissesi satışından 299,3 milyon dolar net gelir elde eden şirket, 1-5 Nisan döneminde ek 1 milyon STRC ve 593.294 MSTR hissesi satarak 174,6 milyon dolar daha sağladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
