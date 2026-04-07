Strategy'nin Bitcoin zararı milyarlarca dolara ulaştı

07.04.2026 11:45
Michael Saylor'ın kurduğu Strategy, 2026'nın ilk çeyreğinde Bitcoin varlıkları üzerinde 14,46 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar açıkladı. Şirket bu zarara rağmen 1-5 Nisan arasında yaklaşık 330 milyon dolarlık Bitcoin almayı sürdürdü.

Şirket, söz konusu rakamı SEC'e sunduğu 8-K bildiriminde açıkladı. Kâğıt üzerindeki değer düşüşü, 2,42 milyar dolar ertelenmiş vergi varlığı oluşturdu. Bu varlık, zararın bir bölümünü vergiden mahsup etmek için kullanılabilecek.

1-5 Nisan arasında satın alınan 4.871 Bitcoin, şirketin toplam varlığını 766.970 Bitcoin'e taşıdı. 53 milyar dolar değerindeki bu portföyün son partisi, coin başına ortalama 67.700 dolardan alındı. Şirketin genel ortalama alım maliyeti 31 Mart'taki 75.694 dolardan 75.644 dolara geriledi. Alımlar, piyasa fiyatıyla hisse satış programından elde edilen gelirlerle karşılandı.

STRATEGY 767 BİN BTC İLE 14,5 MİLYAR DOLAR ZARAR

Strategy, geçen ay hisse satış programını yeniden yapılandırarak 21 milyar dolarlık ek MSTR hissesi, 21 milyar dolarlık STRC imtiyazlı hisse ve 2,1 milyar dolarlık STRK imtiyazlı hisse arzını devreye aldı. Bu değişiklik, sermaye artırımını tek bir işlemde yoğunlaştırmak yerine zaman içine yaymayı hedefliyor. Programlar, şirketin 2027'ye kadar hisse ihracı ve dönüştürülebilir tahvil yoluyla toplam 84 milyar dolar toplamayı planladığı "42/42" planının merkezinde yer alıyor.

Dünyada en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumundaki Strategy, Aralık 2025'te sermaye yapısını yeniden düzenleyerek temettü ödemelerini desteklemek amacıyla dolar cinsinden bir rezerv oluşturdu. Piyasa verilerine göre şirketin 75.644 dolarlık ortalama alım maliyeti, yayım itibarıyla yaklaşık 4,7 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarara karşılık geliyor. Birinci çeyrekteki 14,46 milyar dolarlık geniş rakam ise tüm çeyrek boyunca biriken kayıpların muhasebe yansımasını ifade ediyor.

