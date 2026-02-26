Stripe, PayPal'ı satın almayı değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stripe, PayPal'ı satın almayı değerlendiriyor

Stripe, PayPal\'ı satın almayı değerlendiriyor
26.02.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para alanındaki yatırımlarını artıran ödeme devi Stripe, dijital ödeme öncüsü PayPal'ın tamamını veya bir bölümünü satın almak için ön görüşmelere başladı.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Stripe, PayPal'ı veya şirketin varlıklarını satın almaya yönelik ön ilgisini iletti. Özel şirket statüsünü koruyan Stripe, salı günü yatırımcılarla 159 milyar dolar değerleme üzerinden bir ikincil satış anlaşması imzaladığını duyurdu. Thrive Capital, Coatue ve a16z gibi yatırımcıların fonların büyük bölümünü karşılayacağı ikincil satışta Stripe de kendi sermayesinin bir kısmını hisse geri alımı için kullanacak.

STABLECOIN CEPHESİNDE REKABET

Her iki şirket de kripto para alanına, özellikle stablecoin'lere yönelik güçlü bir ilgi sergiliyor. Stripe, geçen yıl stablecoin platformu Bridge'i satın aldı. Bridge, Para Birimi Denetleme Ofisi'nden (OCC) federal bankacılık lisansı almak için koşullu onay aldı. PayPal ise 2023 yılında Paxos iş birliğiyle PYUSD adlı stablecoin'ini piyasaya sürdü. Aralık ayında federal bankacılık lisansı alan Paxos, PYUSD'nin 3,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle federal düzenleyici gözetimi altında ihraç edilen en büyük dolar stablecoin'i olduğunu açıkladı.

PAYPAL'IN PİYASA PERFORMANSI VE KRİPTO STRATEJİSİ

1990'larda çevrim içi ödeme sistemlerinin öncüsü olan PayPal, dijital cüzdanları yaygınlaştıran bir şirket olarak biliniyor. Ancak şirket, Stripe gibi yeni rakiplerin baskısı altında pazar payını korumakta zorlanıyor. PayPal'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği bir ankete katılanların yaklaşık yüzde 85'i, kripto para ödemelerinin önümüzdeki beş yıl içinde yaygınlaşmasını beklediğini belirtti. Şirket, geçen yıl Bitcoin, ETH ve stablecoin işlemlerini de kapsayacak yeni bir eşler arası ödeme özelliği sunacağını duyurdu.

PayPal'ın hisseleri (PYPL), satın alma ilgisine dair ilk haberlerin ardından pazartesi günü değer kazandı ve son gelişmeyle birlikte yükselişini sürdürdü. Hisseler son bir yılda yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş durumda.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stripe, PayPal'ı satın almayı değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:10:36. #7.11#
SON DAKİKA: Stripe, PayPal'ı satın almayı değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.