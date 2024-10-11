Stripe USDC ödemeleriyle ilk günden yoğun ilgi gördü

Kripto Para

Stripe'ın kripto dünyasına dönüşü, Blockchain teknolojisinin ödeme sistemlerindeki önemini bir kez daha vurguladı. USDC desteği, stablecoinlerin uluslararası ödemelerde sunduğu avantajları ön plana çıkarırken, kripto paraların finansal sistemdeki yerini de sağlamlaştırıyor.

USDC Ödemeleri Stripe ile 70 Ülkeye Yayıldı

Stripe, yıllardır süren planlamanın ardından kullanıcıları için USDC stablecoin ödeme seçeneklerini yeniden devreye soktu. Bu gelişme, şirketin 2018'de Bitcoin (BTC) ödemelerini durdurmasından sonra kripto para dünyasına yeniden adım atması anlamına geliyor.

Stripe'ın ürün lideri Jeff Weinstein, bu hamlenin arkasındaki mantığı "Biz, bir ilke olarak internet işletmelerinin istediği şeyleri yapıyoruz. Onlar daha düşük maliyetle daha fazla müşteriye ulaşmak istiyorlar. Stablecoinler, hala erken aşamada olsalar da bunu başarmaya yardımcı olabileceklerine dair bazı işaretler gösteriyorlar." ifadeleriyle açıkladı.

Stripe, Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) Blockchain ağlarında USDC'yi ve Ethereum ile Solana'da Pax Dollar (USDP)'ı destekliyor. Tüm stablecoin ödemeleri, Stripe cüzdanlarında saklanmadan önce Amerika Birleşik Devletleri dolarına çevriliyor. Şirket, işlem tutarının yüzde 1,5'ini ABD doları olarak tahsil ediyor.

Bu gelişme, stablecoinlerin değişkenliği yüksek kripto paralarla karşılaştırıldığında sunduğu avantajları ve küresel ticaretin geleceğindeki rolünü vurguluyor. Stripe'ın USDC desteği, stablecoinlerin geleneksel finans sistemi ile kripto ekosistemi arasında nasıl bir köprü kurabileceğini gösteriyor ve dijital ödemelerin geleceğini olumlu etkiliyor.