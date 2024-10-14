Suirum (SUIR) nedir? Yeni meme coin Suirum nasıl ve nereden satın alınır?

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Suirum nedir?

Suirum (SUIR), SUI blok zincirinde yer alan yeni bir meme coindir. Resmi olarak ön satışı başlayan SUI coin, ağ üzerinde yer alan geniş meme coin kataloğuna adını yazdırdı. Bu ön satış ise erken destekçilere Suirum'un gelişimine katılma ve hızla büyüyen SUI meme coin topluluğuyla etkileşim kurma fırsatı sunuyor.

Yüksek işlem hızları ve düşük ücretleriyle tanınan SUI blok zinciri, meme coin'lerin ivme kazanabileceği bir platform sağlıyor. BLUB ve SUIMAN gibi projeler halihazırda ivme kazanmış olup bu token'ların topluluk odaklı doğasını vurguluyor. Suirum, deflasyonist modeli ve stratejik topluluk odağıyla bu alana yeni bir fayda getirmeyi amaçlıyor.

Suirum nasıl ve nereden satın alınır?

Suirum ön satışı, tüm katılımcıların erişebileceği şekilde tasarlanmış sınırlı sayıda token tahsisi sunuyor. SUIR token'ın toplam arzı 1 milyar dolardır. Toplam arzın yüzde 60'ı yani 600 milyon adeti ön satışa ayrılmıştır.

Katılımcılar, SUI uyumlu bir cüzdan kurarak ve Binance ve Coinbase dahil olmak üzere büyük borsalardan SUI satın alarak SUIR edinebilirler. Ayrıca ön satış sayfası üzerinden tüm detaylara erişilebilir. Ön satış sona erdikten sonra, token'lar doğrudan katılımcı cüzdanlarına airdrop ile gönderilecektir.