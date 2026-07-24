Swan yöneticisinden Tether\'e ağır suçlama

Klippsten bir podcast yayınında, Tether'in bu ilişkiyi "bir ölçüde gizlediğini" söyledi. Yöneticiye göre Twenty One, Tether'in ABD'deki çıkarlarını ilerletmek için kullanılan bir araç konumunda bulunuyor.

Klippsten, şirketin "ABD işlerini yürütmek ve gerektiğinde siyasi nedenlerle bazı cepleri doldurmak" için kullanıldığını iddia etti. Klippsten bu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı. Tether ise konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK STABLECOİNİ ABD'DE AYAK İZİNİ GENİŞLETİYOR

Dünyanın en büyük stablecoini USDT, ağırlıklı olarak ABD dışındaki piyasalara yönelik. Tether çoğu ABD'li kullanıcının platformunu doğrudan kullanmasını kısıtlıyor, USDT yine de ikincil piyasalar üzerinden dolaşabiliyor. Şirket buna rağmen ABD'deki varlığını genişletmeye çalışıyor. Tether, özel olarak ABD pazarı için tasarlanan USAT adlı stablecoini piyasaya sürmenin yanı sıra, New York Borsası'nda XXI koduyla işlem gören Twenty One'ın kuruluşunu da destekledi.

Twenty One geçen yıl Cantor Equity Partners ile bir SPAC birleşmesi yoluyla kurulmuştu. Şirket bilançosunda 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile faaliyete başlamış ve o dönemde halka açık şirketler arasında üçüncü büyük Bitcoin sahibi konumuna gelmişti. Strike'ın kurucusu Jack Mallers, Twenty One'ın üst yöneticisi olarak atanmıştı.

KLIPPSTEN MALLERS'IN ROLÜNÜ TÖRENSEL OLARAK NİTELEDİ

Mallers, bu hafta Twenty One'dan ayrıldı ve kurduğu Strike da olası bir birleşmeden çekildi. Twenty One'ın çoğunluk hissedarı Tether Investments, nisanda iki aşamalı bir birleşme önermişti. Plana göre önce Strike, Twenty One ile birleşecek, ardından ortaya çıkan şirket Bitcoin madencisi Elektron Energy ile bir araya gelecekti. Mallers, ayrılırken sosyal medya hesabından Twenty One üst yöneticiliğini bırakmaya karar verdiğini, hayatının işinin Bitcoin, Bitcoin şirketinin ise Strike olduğunu ve çalışmanın süreceğini yazdı.

Klippsten, Mallers'ın şirketteki konumunu "törensel" olarak niteledi ve Strike kurucusunun rolünün öncelikle Twenty One hisselerini öne çıkarmak olduğunu savundu. Yöneticiye göre Mallers, nisanda hisseyi tanıtma görevini "çok agresif biçimde" yerine getirdi. Klippsten ayrıca Twenty One'dan ayrılmanın Mallers'ın kendi kararı olduğuna inanmadığını söyledi. Mallers da yorum talebine hemen yanıt vermedi.