SWIFT kripto dünyasını bankacılığa entegre ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

SWIFT kripto dünyasını bankacılığa entegre ediyor

SWIFT kripto dünyasını bankacılığa entegre ediyor

Küresel bankacılık ağı SWIFT, 2025 yılında başlayacak dijital varlık denemeleriyle kripto dünyasını bankacılık sistemine entegre etmeyi hedefliyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki bankalar, bu dönüm noktası niteliğindeki projeye katılmaya hazırlanıyor. SWIFT'in bu hamlesinin, parçalanmış dijital varlık ortamını birleştirmesi bekleniyor.

03.10.2024 14:16
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SWIFT hamlesi, geleneksel finans ile kripto ekosistemi arasındaki uçurumu kapatma potansiyeli taşıyor. Denemeler, ödemeler, döviz, menkul kıymetler ve ticaret alanlarında çoklu defter teslimat karşılığı ödeme ve eş zamanlı ödeme işlemlerini mümkün kılmayı amaçlıyor. Bu adım, finansal kurumların dijital varlıklara erişimini kolaylaştırarak küresel finans sisteminde yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Bankalar SWIFT ile Kripto Çağına Hazırlanıyor

SWIFT yaptığı açıklamada, 2025 yılında kendi ağında dijital varlık denemelerine başlayacağını duyurdu. Bu denemeler, birden fazla kripto para birimi ve varlığı içeren işlemlerle ilgili deneyleri kapsayacak.

Küresel bankacılık ağı, bu girişimle finansal kuruluşlara "birden fazla kripto para sınıfı ve para birimine" birleşik erişim sağlama yöntemlerini araştırmayı hedefliyor. SWIFT konuyla ilgili olarak "İlk kullanım senaryoları, çoklu defter teslimat karşılığı ödeme ve eş zamanlı ödeme işlemlerini mümkün kılmak için ödemeler, döviz, menkul kıymetler ve ticarete yoğunlaşacak." açıklamasında bulundu.

SWIFT, dijital varlık ekonomisinde birbiriyle bağlantısız platformların ve teknolojilerin hızlı büyümesinin "giderek parçalanan bir ortama" yol açtığını vurguladı. Bu parçalanma, "dijital adaların" karmaşık bir ağını oluşturarak küresel benimsemeye önemli engeller teşkil ediyor.

Kurum, kendisinin eşsiz konumundan yararlanarak bu farklı ağları birbirleriyle ve mevcut fiat para birimleriyle birbirine bağlamayı amaçlıyor. Bu sayede küresel topluluğun geleneksel değer biçimleriyle birlikte dijital varlıkları ve para birimlerini sorunsuz bir şekilde kullanması sağlanacak.

SWIFT'in bu hamlesi, Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin finans dünyasındaki artan önemini gösteriyor. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto para birimleri, son yıllarda geleneksel finans kurumlarının da ilgisini çekmeye başladı.

Projenin başarısı, finansal kurumların ve düzenleyici otoritelerin desteğine bağlı olacak. SWIFT girişimi, kripto para birimlerinin yasal statüsü ve düzenlemeleri konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirebilir.

SWIFT'in 2025 yılında başlayacak dijital varlık denemeleri, geleneksel finans ile kripto ekosistemi arasında köprü kurma çabasının önemli bir adımını temsil ediyor. Bu girişim, küresel finansal sistemin dijital çağa uyum sağlama sürecinde kritik bir rol oynayabilir.

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Son Dakika Kripto Para SWIFT kripto dünyasını bankacılığa entegre ediyor - Son Dakika

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