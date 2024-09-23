Sygnum, Avrupa\'da kripto hizmetlerini genişletiyor

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Sygnum, Lihtenştayn'dan aldığı yeni kripto varlık hizmet sağlayıcı lisansı ile Avrupa Birliği'nde dijital varlık bankacılığı hizmetlerini genişletme yolunda önemli bir adım attı. Bu stratejik hamle, şirketin Zürih ve Singapur'dan sonra Avrupa pazarında da güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak.

Avrupa'da Yeni Bir Dijital Varlık Dönemi Başlıyor

Zürih ve Singapur merkezli dijital varlık bankacılığı grubu Sygnum, Lihtenştayn'dan elde ettiği kripto lisansıyla Avrupa Birliği (AB) pazarında büyüme planlarını hızlandırdığını açıkladı. Bu hamle, şirketin AB'nin Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) kapsamında hizmetlerini genişletmesine olanak tanıyacak.

Lihtenştayn'daki yeni şube, alınan lisans sayesinde aracılık, saklama ve bankacılık gibi düzenlenmiş dijital varlık hizmetleri sunabilecek. Sygnum'un bu adımı, Coinbase ve Circle gibi sektörün önde gelen firmalarının AB'deki genişleme stratejileriyle paralellik gösteriyor.

MiCA düzenlemeleri, lisanslı şirketlerin 27 AB üyesi ülke ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda faaliyet göstermesine imkân veren özel hükümler içeriyor. İsviçre'nin bu düzenlemelere dahil olmadığı belirtiliyor.

Yönetmeliğin stablecoinlerle ilgili bölümü Haziran ayında yürürlüğe girdi. Diğer düzenlemelerin ise Aralık ayına kadar devreye girmesi bekleniyor. Bu süreçte AB ülkeleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kayıt başvurularını kabul etmeye başladı.

Sygnum'un baş müşteri sorumlusu Martin Burgherr, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Lihtenştayn'da kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak tescil edilmemiz, dünyanın en büyük ticaret bloklarından biri olan AB'de hizmet ağımızı genişletme yolunda kritik bir aşamayı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Avrupa'nın kripto varlık ekosisteminde yaşanan hızlı değişimin ve kurumsal ilginin artışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.