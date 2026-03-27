Tahmin piyasaları aylık işlem hacmi rekor seviyede

27.03.2026 20:20
Tahmin piyasalarının aylık işlem hacmi ilk kez 20 milyar doları aştı. Blockchain analiz firması TRM Labs'ın son raporuna göre artık hacmin büyük bölümünü kripto para fiyat sözleşmeleri yerine jeopolitik gelişmeler ve ABD iç siyaseti sürüklüyor.

2025 yılı başında 1,2 milyar dolar olan aylık işlem hacmi, Şubat 2026'ya giden altı ayda 20 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde platforma kayıtlı benzersiz cüzdan sayısı üçe katlanarak 840 bine ulaştı.

TRM Labs raporunda öne çıkan en belirgin bulgu, sektörün odak noktasındaki yapısal dönüşüm. Daha önce platformlara hakim olan kripto para fiyat sözleşmeleri genel hacmin küçük bir diliminde kalıyor. Liderliği, çatışma senaryoları, liderlik değişimi tahminleri ve politika kararlarını kapsayan jeopolitik kategoriler devraldı. ABD iç siyasetine bağlı sözleşmeler ise en yüksek işlem hacmini sürekli besleyen ikincil başlık olmaya devam ediyor.

PİYASA MANIPÜLASYONU ALARMI

Rapor, Polymarket'ın siyasi, kültürel ve kripto para sonuçlarını tek platformda alım satıma açan "süper uygulama" modelinin kullanıcı profilini de şekillendirdiğini ortaya koydu. Kripto para sözleşmelerine ilgi tüm deneyim düzeylerinde düşük seyrederken spor ve eğlence bahisleri orta deneyimli kullanıcılarda zirve yapıyor.

2026 yılı başındaki en kârlı on cüzdanın stratejisi de bu tabloyla örtüşüyor. TRM Labs bu cüzdanları "makro inanç, algoritmik piyasa yapıcılığı ve olay odaklı fırsatçılık" olarak üç grupta tanımladı. Listenin zirvesindeki cüzdan, Fed faiz kararları, Dünya Kupası ve 2028 seçimlerine yönelik sözleşmelerde 6,2 milyon dolar kazandı. On cüzdanın altısı 1 Ocak ile 22 Mart arasındaki 80 günün tamamında işlem yaptı.

YENİ KISITLAMALAR GELİYOR

Raporda geleneksel finanstaki manipülasyon tanımlarını çağrıştıran davranışlar da belgelendi. TRM Labs analistleri, büyük haberler öncesinde koordineli pozisyon alan cüzdanlar, tek bir bahis yapıp kazancını çekip piyasayı terk eden hesaplar ve fiyatlandırmaya tek aktörün yön verdiği ince piyasalara dikkat çekti.

Somut bir örnekte, Ocak-Şubat 2026'da ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonu üzerine bahis oynayan dört cüzdanın yaklaşık 40 bin doları 872 bin dolara dönüştürdüğü görüldü. Tüm cüzdanlar hisse başı 0,10 ile 0,80 dolar arasında fiyatlandığı dönemde pozisyon açtı ve piyasaların 1 dolarda kapanmasıyla kazançlarını tahsil etti. Rapor, dört cüzdanın dar bir zaman diliminde aynı köprü üzerinden fonlandığını, kazançlar toplandıktan sonra bakiyelerin sıfırlandığını ve hesapların bir daha piyasaya girmediğini kaydetti.

23 Mart 2026'da Kalshi ve Polymarket, kamuya açık olmayan bilgilere erişimi bulunan katılımcıları kısıtlayacak ve bütünlük kontrollerini güçlendirecek yeni önlemleri açıkladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:28:43.
