Tayland Bitcoin ETF pazarını tüm yatırımcılara açıyor

Kripto Para

Tayland finansal düzenleyicisi kripto varlık yönetiminde önemli bir adım atıyor. Mart 2024'te sadece kurumsal yatırımcılara yönelik başlatılan Bitcoin ETF programı, yeni düzenlemeyle tüm yatırımcılara açılacak. Bu gelişme Tayland'ın kripto para ekosistemindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar İçin Yeni Fırsatlar

Tayland SEC'in bu kararı, ülkenin kripto varlık yönetimi stratejisinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Düzenleyici kurum, Mart 2024'te kurumsal yatırımcılara yönelik başlattığı Bitcoin ETF programının başarısından güç aldı.

One Asset Management, haziran ayında başlattığı fon-sepeti fonu ile profesyonel ve kurumsal yatırımcılara yurt dışı Bitcoin ETF'lerine yatırım imkanı sunuyor.

SEC Genel Sekreteri Budsaratragoon, küresel kripto para benimsenmesinin artmasıyla birlikte Tayland'ın da bu gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Yatırımcıların uygun koruma mekanizmalarıyla kripto varlıklarda daha fazla seçeneğe sahip olması hedefleniyor.

Bu gelişmeler Tayland'ın kripto para ekosistemini güçlendirme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Ocak 2024'te Binance'ın Gulf Innova ile ortak girişimi Gulf Binance, Tayland'da genel halka kripto borsa hizmetleri sunmaya başladı.