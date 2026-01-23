Tayland, kripto ETF ve vadeli işlem ticaretine yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor

Tayland'ın sermaye piyasası düzenleyicisi, dijital varlık ekosistemini genişletmeye yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Tayland SEC, kripto ETF'lerin oluşturulmasına ve kripto vadeli işlemlerin Tayland Vadeli İşlemler Borsası'nda (TFEX) işlem görmesine olanak tanıyacak resmi kuralları bu yılın erken döneminde yayımlamayı hedefliyor. Düzenlemenin kesin tarihi ise henüz açıklanmadı.

ETF'LER YATIRIMCI ENDİŞELERİNİ GİDERECEK

Tayland SEC Genel Sekreter Yardımcısı Jomkwan Kongsakul, kripto ETF'lerin yatırımcılar için özellikle cazip olduğunu belirtti. Kongsakul, bu ürünlerin hack ve cüzdan güvenliği konusundaki endişeleri ortadan kaldırdığını vurguladı. SEC kurulu kripto ETF'leri prensipte onaylamış durumda ve yatırım ile operasyonel kurallara ilişkin detaylar son haline getiriliyor.

Planlanan düzenlemeler, Tayland'ın kripto alanındaki yaklaşımında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Ülke, daha yapılandırılmış ve büyüme odaklı bir rejime geçiş yapıyor. Düzenleyici kurum ayrıca kripto varlıkların Türev Yasası kapsamında dayanak varlık sınıfı olarak tanınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu adım, kripto türevleri için daha net bir yasal çerçeve sağlayacak.

Vadeli işlem düzenlemesiyle ilgili konuşan Kongsakul, kripto vadeli işlemlerin TFEX'te Vadeli İşlemler Ticareti Yasası'na uygun şekilde işlem göreceğini açıkladı. Yetkili, bu ürünlerin yatırımcılara hedge yapma ve daha gelişmiş risk yönetimi araçları sunacağını ifade etti.

MERKEZ BANKASI STABLECOİN HAREKETLERİNİ İZLİYOR

Tayland'da dijital varlık ekosistemi üzerindeki denetim artarken Merkez Bankası da stablecoin faaliyetlerini yakından takip ediyor. Ülkenin merkez bankası, özellikle USDT işlemlerini "gri para" akışları ve sınır ötesi transferler konusundaki endişeler nedeniyle izlemeye başladığını açıklamıştı.