Tayland kripto para ile ödeme sistemini başlatıyor

Tayland'ın mali modernleşme planı kapsamında atılan bu adım, ülkeyi kripto para dostu turizm merkezi yapmayı amaçlıyor. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın hazırladığı sistem, ziyaretçilerin ellerindeki kripto paraları Tayland parasına çevirmeden doğrudan mağazalarda kullanmalarını sağlayacak.

Tayland Kripto Para Turizminde İlk Adımı Atıyor

Yapılan ekonomi toplantısında konuşan Bakan Pichai, kripto para kullanım sisteminin hemen uygulanabileceğini söyledi. Bakan gerekli altyapı hazır olduğunda bu modelin Tayland için çok uygun olduğunu belirtti.

Pilot uygulamanın en büyük avantajı, Tayland parasını doğrudan kullanmayarak yerel para birimini korumak. Bu yöntemle satıcılar her zamanki gibi Tayland parası alırken, müşterinin kripto para kullandığından haberdar olmayacaklar.

Turizm alanında kripto para kullanımını mümkün kılmanın yanında Tayland mali yasalarını da tamamen yenilemeyi planlıyor. Pichai devletin eski tip yatırım piyasası ile yeni dijital para alanının aynı kurallarla yönetilmesi gerektiğini açıkladı.

Büyük yatırım fonlarına getirilen eski kısıtlamalar da gözden geçiriliyor. Yüz milyarlarca Tayland parası yöneten hayat sigortası şirketleri ve dev fonlar şimdilik sadece devlet tahvillerine yatırım yapabiliyor.

Gelecekteki değişiklikler bu fonların hisse senetleri ve özel şirket yatırımlarına da para yatırmasına izin verebilir. Maliye Bakanlığı ayrıca devlet hisse senedi kurallarını modernleştirmeyi ve hızlı alım-satım işlemlerini kontrol ederek daha adil bir piyasa oluşturmayı hedefliyor.