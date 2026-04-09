Tayland kripto şirketlerindeki gizli yatırımcıları denetim kapsamına alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayland kripto şirketlerindeki gizli yatırımcıları denetim kapsamına alıyor

09.04.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland Sermaye Piyasası Kurulu, kripto para şirketlerindeki büyük pay sahiplerine fon sağlayanların da düzenleyici onay kapsamına alınmasını öneriyor. Teklif, gizli sermaye akışlarını kısıtlamayı ve fon kaynaklarının meşruiyetini güvence altına almayı amaçlıyor.

Yayımlanan teklifte SEC, kripto işletmelerine yönelik onay gerekliliklerini büyük pay sahiplerinin arkasındaki finansörleri kapsayacak biçimde genişletmeyi önerdi. Buna göre büyük pay sahiplerine doğrudan ya da dolaylı olarak finansman sağlayan kişiler, hissedar statüsüne eşdeğer sayılacak ve düzenleyici onay zorunluluğuna tabi tutulacak.

Kurum, bu adımın kara para aklamasının ve teknolojiyle bağlantılı suçların önüne geçmek amacıyla tasarlandığını açıkladı. Dolaylı finansmanın kapsamı oldukça geniştir. Kefil olma, sözleşmeli düzenlemeler veya büyük pay sahibine fiilen fon sağlayıcı konumuna getirebilecek herhangi bir araçtaki yatırım bu kapsamda değerlendirilir. Bakanlık, kamu kurumu veya diğer devlet birimleri gibi devletle ilişkili kuruluşlar için incelemenin yalnızca söz konusu kuruluş düzeyinde yürütüleceğini de belirtti. Öneri, 22 Nisan'a kadar kamuoyunun görüşüne açık.

TAYLAND'DA FİNANSAL SUÇ BASKISI ARTIŞTA

Teklif, Asya'daki düzenleyici sıkılaşma eğilimiyle örtüşüyor. Güney Kore'de düzenleyiciler, kripto borsa hissedarlık oranını yüzde 20 ile sınırlandırmayı tartışıyor.

Tayland yetkilileri son dönemde finansal suçlarla mücadeleyi yoğunlaştırdı. Ocak ayında fiziksel ve dijital piyasalarda kara para aklaması açıklarını kapatmaya yönelik "gri para" kampanyası başlatıldı. Tayland SEC ve Tayland Dijital Varlık Operatörleri Ticaret Birliği'nin öncülüğünde yürütülen kara para aklamayla mücadele operasyonunda yerel kripto platformları 10 bin hesabı dondurdu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:22:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.