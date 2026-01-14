Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerini izlemeye alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerini izlemeye alıyor

Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerini izlemeye alıyor
14.01.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland Merkez Bankası, ülke genelindeki platformlarda gerçekleştirilen stablecoin işlemlerinin önemli bir kısmının yabancı kaynaklı olduğunu tespit etmesinin ardından USDT'yi "gri para" ile mücadele çerçevesine dahil etti.

Tayland'da kripto para düzenlemeleri sıkılaşıyor. Yerel basın kuruluşlarının haberlerine göre merkez bankası, nakit hareketleri, altın ticareti ve e-cüzdan akışlarının yanı sıra stablecoin işlemlerini de yakın takibe aldı. Banka Başkanı Vitai Ratanakorn, Tayland'daki platformlarda işlem yapan USDT satıcılarının yaklaşık yüzde 40'ının "ülkede ticaret yapmaması gereken" yabancılar olduğunu açıkladı.

KÜÇÜK PİYASA, BÜYÜK RİSK

Tayland'daki yerel kripto para piyasası, ülkenin döviz piyasasına kıyasla oldukça küçük. Haberlere göre günlük işlem hacmi ortalama 2,8 milyar baht seviyesinde seyrediyor. Döviz piyasasındaki günlük işlem hacmi ise 10 ila 15 milyar baht arasında değişiyor. Merkez bankası yetkilileri, bu büyüklük farkının kripto işlemlerini denetim dışı bırakmayacağını vurguladı.

Başkan Vitai, "Artık sadece analizle yetinmeyeceğiz. Yapısal sorunları çözmek için inisiyatif alacağız. Bu sorunlar ele alınmazsa uzun vadede makroekonomik istikrarı tehdit edecek." dedi.

Merkez bankasının bu hamlesi, Başbakan Anutin Charnvirakul'un 9 Ocak'ta yayımladığı direktifin ardından geldi. Söz konusu direktif, altın ticareti ve dijital varlıklarda daha sıkı raporlama yükümlülükleri ile cüzdan kimlik doğrulama kurallarının uygulanmasını öngörüyor. Önlemler, merkez bankası, Gelir İdaresi ve diğer kurumların koordinasyonuyla büyük veya olağandışı finansal akışları takip etmeye yönelik kapsamlı bir çabanın parçası.

STABLECOIN SEKTÖRÜ BÜYÜRKEN DENETİM SIKLAŞIYOR

Tayland'daki düzenleyici müdahale, küresel ölçekte stablecoin sektörünün genişlemeye devam ettiği bir döneme denk geliyor. Güncel verilere göre toplam stablecoin arzı 292 milyar doları aşmış durumda. Tether'in ihraç ettiği USDT bu toplamın 187 milyar dolarından fazlasını, yani yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturuyor. Circle'ın USDC'si ise yaklaşık 75 milyar dolarlık payla ikinci sırada yer alıyor.

Ancak bu büyüme, yasadışı işlemlerde stablecoin kullanımının artmasıyla birlikte geliyor. Chainalysis'in güncel verilerine göre 2025 yılında toplam yasadışı kripto para işlem hacminin yüzde 84'ü stablecoin üzerinden gerçekleşti. Söz konusu hacim, en düşük tahminle 154 milyar dolara ulaştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerini izlemeye alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:03:28. #7.11#
SON DAKİKA: Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerini izlemeye alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.