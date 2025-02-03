Tayland SEC'den devrim niteliğinde Blockchain hamlesi - Son Dakika
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Kripto Para

Tayland SEC'den devrim niteliğinde Blockchain hamlesi

Tayland SEC\'den devrim niteliğinde Blockchain hamlesi

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tahvil alım satımını Blockchain teknolojisi ile tamamen dijitalleştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir platform geliştiriyor. Proje, yerel sermaye piyasasının verimliliğini artırmayı ve mevcut işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı amaçlıyor. Tayland SEC, dört dijital token projesini halihazırda onayladı.

03.02.2025 16:21
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Tayland'da finans sektörü önemli bir dönüşüm yaşıyor. Tayland düzenleyicisinin başkan yardımcısı Jomkwan Kongsakul, piyasadaki mevcut engelleri kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni platform, birincil piyasadan alınan tahvillerin ikincil piyasada işlem görmesi için gereken süreyi minimize edecek.

Tayland Sermaye Piyasalarında Yeni Dönem Başlıyor

SEC'in geliştirdiği Blockchain tabanlı platform, tahvil ticaretini tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyor. Mevcut sistemde tahvillerin birincil piyasadan ikincil piyasaya geçiş süreci 14 güne kadar uzayabiliyor.

Yeni platform iki farklı dijital menkul kıymet türü sunacak. Bunlar mevcut ürünlerin dijital versiyonları ve tamamen yeni elektronik menkul kıymetler olacak. SEC ayrıca özel sektör firmalarına kendi bağımsız Blockchain zincirlerini geliştirme izni verecek.

Komisyon şu ana kadar dört dijital token projesini onayladı ve iki projeyi daha inceliyor. Beş farklı kuruluş da SEC ile ön görüşmelere başladı. Platform, takas, alım satım, yatırımcı kaydı ve getiri ödemeleri gibi tüm işlemleri kapsayacak.

Projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda, yerel sermaye piyasasının verimliliğinin artması ve işlem maliyetlerinin düşmesi bekleniyor. Bu gelişme, Tayland'ın finans sektöründeki dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor.

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