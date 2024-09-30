Tayvan kripto ETF\'lerine onay verdi

Kripto Para

Kripto para ekosisteminde regülasyon tartışmaları devam ederken Tayvan önemli bir adım attı. Tayvan Finansal Denetleme Komisyonu (FSC) kararı, ülkenin dijital varlıklara yaklaşımında bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak bu serbestlik tüm yatırımcıları kapsamıyor. Sadece profesyonel yatırımcılara tanınan bu hak, Tayvan'ın temkinli yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tayvan Finans Piyasası Kripto İle Tanışıyor

Tayvan'ın finansal otoritesi FSC tarafından alınan karar, kripto para dünyasında yeni bir sayfa açtı. Bu karar, profesyonel yatırımcılara yabancı sanal varlık ETF'lerine erişim tanıyor. FSC, bu hamlenin amacının "ürün seçeneklerini" genişletmek ve "profesyonel yatırımcılar için yatırım kanallarını açmak" olduğunu açıkladı.

Komisyon, kripto para piyasasını yakından izlemeye devam edeceğini ve risk yönetimi ile düzenleyici uyuma odaklanacağının altını çizdi. Bu yaklaşım, Tayvan'ın kripto para birimlerine karşı geleneksel olarak sergilediği temkinli duruşun devamı niteliğinde görülüyor.

Tayvan, kripto paralar gibi dijital varlıklara karşı uzun süredir temkinli bir tutum sergiliyordu. Ülke, dolandırıcılık ve volatilite gibi risklerle ilgili endişelerini sıkça dile getiriyordu. FSC, bu kapsamda uyarılar yayınlamış ve özellikle kripto para borsalarını hedef alan sıkı "Kara Para Aklamayla Mücadele" önlemlerini hayata geçirmişti.

Bununla birlikte Tayvan hükümeti, finans teknolojilerindeki gelişmelere de seyirci kalmadı. 2018 yılında başlatılan "FinTech Regulatory Sandbox" girişimi, start-up'ların ve kurumların yeni iş modellerini test etmelerine olanak tanıdı. Bu girişim, tam düzenleyici uyum gerektirmeden inovasyon yapılmasına imkan sağladı.

FSC'nin bu hamlesi, Hong Kong ve Singapur gibi önde gelen finans merkezlerinin politikalarıyla paralel ileriyor. Tayvan, yüksek riskli olarak sınıflandırılan bu yatırımları sadece profesyonel yatırımcılarla sınırlayarak, dijital varlıklara maruz kalma ile risk azaltma arasında bir denge kurmayı hedefliyor.

Kripto varlık ETF'leri Tayvan'da "yüksek riskli yatırımlar" kategorisinde sınıflandırılıyor. Bu ürünlerle ilgilenmek isteyen firmaların, FSC'nin profesyonel yatırımcılarla ilgili kurallarına uyması gerekiyor.

Tayvan'ın kripto varlıklara yönelik bu adımı, ülkenin merkez bankası dijital para birimi (CBDC) konusundaki temkinli yaklaşımıyla farklılık gösteriyor. Çin Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Yang Chin-long, daha önce CBDC'yi tanıtmak için acele olmadığını belirtmişti. Merkez bankası, diğer ülkelerle rekabet etmek yerine kademeli ilerlemeyi tercih ediyor.