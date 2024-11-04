Tayvan kripto para sektörüne sıkı denetim getiriyor

Kripto Para

Tayvan'ın kripto para ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor. FSC'nin menkul kıymetler şirketleri bölümü direktörü Hsi-Ho Huang, FinTechOn konferansında yaptığı konuşmada düzenlemelerin detaylarını paylaştı. Özellikle kullanıcı fonlarının güvenceye alınması konusunda önemli adımlar atılacak.

Kripto Varlık Listelemeleri İçin Sıkı Denetim Geliyor

Tayvan FSC'nin yeni düzenlemeleri, kripto sektöründe radikal yenilikler getiriyor. Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, fiat para gözetimi, bilgi güvenliği ve müşteri şikayet prosedürleri konularında sıkı kurallara tabi olacak.

Kripto işlem platformları, varlıkların listelenmesi ve listeden çıkarılması için net prosedürler oluşturmak zorunda kalacak. Bu platformlar aynı zamanda piyasa manipülasyonunu önlemek ve anormal fiyat hareketlerini tespit etmek için sistemler geliştirmekle mükellef olacaklar.

Düzenleme kapsamında kripto saklama kuruluşları, müşteri varlıklarını güvence altına almak veya işlem platformlarının kendi varlıklarından ayırmak durumunda. Kripto saklama kuruluşları, müşteri varlıklarına ilişkin yıllık raporları Yeminli Mali Müşavirler aracılığıyla hazırlatmak zorunda kalacak.

FSC Başkanı Jin-Lung Peng, kripto varlıklar için hazırlanan özel yasa teklifini Haziran 2025'te Tayvan'ın en yüksek idari organı Tayvan Bakanlar Kuruluna ileteceklerini belirtti. Yerel kripto sektörü de hükümet yönergeleri doğrultusunda öz-denetim kurallarını oluşturmak için bir sektör derneği kurdu.