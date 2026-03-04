TCS Blockchain nakliye faturalarının ödemesinde PayPal'ın PYUSD stablecoinini kullanacak - Son Dakika
TCS Blockchain nakliye faturalarının ödemesinde PayPal'ın PYUSD stablecoinini kullanacak

04.03.2026 21:26
Taşımacılık sektöründe ticaret finansmanı sağlayan TCS Blockchain, Kuzey Amerika tedarik zincirindeki nakit akışı sorunlarını çözmek amacıyla nakliye faturalarının aynı gün içinde on-chain olarak ödenmesi için PayPal'ın PYUSD stablecoinini kullanmaya başlıyor.

TCS Blockchain, nakliye faturaları için aynı gün fonlama ve on-chain mutabakat sağlamak üzere PayPal USD ile iş birliği yaptı. Şirketlerin açıklamasına göre bu adım, geleneksel faturalandırma süreçlerine kıyasla maliyetlerde yüzde 90 oranında düşüş ve daha hızlı ödeme süreleri sağlayabilir. Finansman akışı ilk olarak INX-Republic borsasındaki TCS Token üzerinden gerçekleşecek ve ardından PYUSD stablecoinine aktarılacak.

TCS platformu, taşıyıcıların fatura haklarını TCS hizmet tokenleri ile değiştirmelerine olanak tanıyor. Bu tokenler daha sonra INX-Republic üzerinde PYUSD ile takas edilebilirken, TCS asıl dolar ödemesini zamanı geldiğinde göndericiden veya aracıdan tahsil ediyor. Şirket yetkilileri, geleneksel sistemde taşıyıcıların 30 ila 180 günlük ödeme sürelerinden kaçınmak için net gelirlerinin yüzde 30'unu faktoring şirketlerine bırakmak zorunda kaldığını vurguluyor.

PAYPAL KRİPTO ALANINDA GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

TCS Blockchain, ilk navlun faturasını 2022 yılında on-chain olarak kapattı ve o tarihten bu yana işletmeler arası mutabakatta 30.000.000 TCS Token kullandı. TCS Blockchain CEO'su Todd Ziegler, şirketin 2026 yılında yıllık 1 milyar doların üzerinde navlun faturası akışı kaydetme yolunda ilerlediğini belirtti. Ziegler, PYUSD ile taşıyıcılara fatura mutabakatında çok daha büyük tasarruflar sunabileceklerini ifade etti.

PayPal, PYUSD stablecoinini 2023 yılında piyasaya sürdü ve varlık şu anda piyasa değerine göre yedinci en büyük konumunda bulunuyor. Token, PayPal ve Venmo ekosistemleri içindeki eşler arası transferleri kolaylaştırmanın yanı sıra sınır ötesi ödemeler için de kullanılabiliyor. Öte yandan son bir yıl içinde hisseleri yüzde 40'ın üzerinde değer kaybeden PayPal'ın, ödeme devi Stripe tarafından satın alınabileceği iddia ediliyor.

Kripto Para, Son Dakika

