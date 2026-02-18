TD Cowen\'dan kripto yasa tasarısı açıklaması

ABD'de kripto piyasa yapısını düzenleyecek yasa tasarısının Kongre'den geçmesinin önündeki en büyük engelin, tasarının çerçevesi değil, çıkar çatışması kurallarına ilişkin siyasi anlaşmazlık olduğu değerlendiriliyor. Yatırım bankası TD Cowen, yayımladığı notta, dijital varlıkların SEC tarafından menkul kıymet olarak mı yoksa CFTC tarafından emtia olarak mı düzenleneceğini belirleyen ana çerçeve üzerinde geniş bir uzlaşı bulunduğunu, ancak sürecin siyasi bir kilitlenmeye girdiğini ifade etti.

ÇIKAR ÇATIŞMASI TARTIŞMASI SÜRECE HAKİM

Demokratlar, üst düzey hükümet yetkililerinin ve ailelerinin dijital varlıklarla belirli finansal işlemler yapmasını yasaklayan bir düzenleme talep ediyor. TD Cowen'a göre bu teklif, kripto projesi World Liberty Financial ile bağlantısı bulunan Başkan Donald Trump ve ailesini de kapsayacak. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Trump, World Liberty Financial dahil kripto girişimlerinden yaklaşık 1,4 milyar dolar gelir elde etti. Trump ailesi ayrıca madencilik şirketi American Bitcoin'de yüzde 20 hisseye sahip bulunuyor.

TD Cowen'a göre Demokratlar, başkanın kripto varlıklarını ara seçimler öncesinde siyasi mesajlarının bir parçası haline getirdiği için bu talepten geri adım atma ihtimali düşük görünüyor. Nitekim geçen ay Senato Tarım Komitesi'nde yapılan oylamada, Trump'ın kripto girişimlerine ilişkin endişelerini gerekçe gösteren Demokratlardan hiçbiri tasarıya destek vermedi. Tasarının Senato Bankacılık Komitesi'nden destek alıp almayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Cumhuriyetçiler ise Trump'ın, ailesini kripto varlıklarını elden çıkarmaya zorlayacak bir yasayı veto edeceğine inandıkları için bu teklife karşı çıkıyor. TD Cowen, bu anlaşmazlığın sektör gruplarının düzenlemenin genel yapısı üzerinde müzakereleri sürdürmesine rağmen siyasi bir çıkmaz yarattığını belirtti.

UZLAŞI İÇİN OLASI BİR YOL

TD Cowen, müzakerelerin önünü açabilecek olası bir uzlaşı senaryosu ortaya koydu. Bu senaryoya göre Trump, SEC ve CFTC'deki boş Demokrat koltukları doldurmayı kabul edecek. Karşılığında Demokratlar, çıkar çatışması hükümlerinin ancak bir sonraki başkanlık döneminin başlangıcından itibaren yürürlüğe girmesini kabul edecek.

TD Cowen'ın Washington Araştırma Grubu genel müdürü Jaret Seiberg, bir notta, : "Bu Demokratlara neden cazip gelsin? Çünkü 2028'de bir Demokrat başkan seçilirse, Senato'nun yeni başkanları onaylamasına gerek kalmadan her iki kurumun da kontrolünü hemen ele alabilecek. Kripto düzenlemelerine ilişkin kural belirleme süreçlerinin 2029'da hâlâ devam ediyor olmasını beklediğimiz için bu önemli. Demokrat başkanlar, istedikleri takdirde bu kuralları 20 Ocak 2029'da dondurabilir." değerlendirmesini yaptı.

Seiberg, Demokratların Trump'ın kripto varlıklarını elinde tutmasını kabul etmek zorunda kalacağını belirtmekle birlikte, önerilen takasın her iki taraf için de yeterli teşviki sağlayabileceğini ifade etti. Bu nedenle Seiberg, zorlu siyasi sürece rağmen CLARITY Yasası'nın hâlâ kanunlaşabileceği görüşünde.