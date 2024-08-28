Telegram CEO\'su Pavel Durov mahkeme süreciyle yüzleşiyor

Kripto Para

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınması sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Durov'un durumu belirsizliğini korurken bu olaylar Telegram'ın Blockchain projesi olan TON'u ve TON'un yerel kripto para birimi olan Toncoin'i de yakından ilgilendiriyor.

Durov Ve Telegram Siber Suç Soruşturmasının Merkezinde

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı. Fransa'nın başlattığı kapsamlı bir siber suç soruşturması kapsamında 24 Ağustos'ta tutuklanan Durov, güvenilir kaynaklara göre kısa süre önce mahkemeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Yetkililer, Durov'un suç örgütlerine kriptografik araçlar sağlayarak kara para aklama, çocuk istismarı içeriği ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetlere destek verdiğini iddia ediyor. Önümüzdeki günlerde yeniden mahkemeye çıkması beklenen Durov'un davasının teknoloji ve hukuk çevrelerinde yakından takip edilmesi bekleniyor.

Olayın perde arkasında ilginç detaylar da göze çarpıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların aktardığına göre Durov 2017 ve 2018 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Telegram'ın merkezini Fransa'ya taşıma ve Fransız vatandaşlığı alma konuları gündeme gelmiş.

Bununla birlikte, Fransız istihbaratının Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliği yaparak Durov'un telefonuna sızdığı iddiaları da ortaya atıldı. Bu iddialar, olayın uluslararası boyutunu gözler önüne seriyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Telegram'ın Blockchain projesi olan The Open Network (TON) da gün içinde altı saat süren bir kesinti yaşadı. Altı saat boyunca bir işlemin gerçekleştirilemediği TON Blockchain ağı, daha sonra normal faaliyetlerine döndü. Yaşanan bu olaylarla birlikte TON'un yerel kripto para birimi Toncoin, son 24 saatte yüzde 1,25'lik bir artış kaydederek 5,53 dolar seviyesinden işlem gördü.