Telegram CEO'sunun tutuklanmasının ardından Rumble CEO'sundan beklenmedik hamle - Son Dakika
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Telegram CEO'sunun tutuklanmasının ardından Rumble CEO'sundan beklenmedik hamle

Telegram CEO\'sunun tutuklanmasının ardından Rumble CEO\'sundan beklenmedik hamle

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz günlerde Paris'te gözaltına alındı. Yaşanan bu olay teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Rumble CEO'su Chris Pavlovski, bu gelişmeler üzerine Avrupa'yı terk ettiğini duyurdu. Bu durum teknoloji şirketleri ve devletler arasındaki gerilimi bir hayli artırdı.

26.08.2024 12:27
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Dijital dünyanın iki önemli ismi, Rumble CEO'su Chris Pavlovski ve Telegram kurucusu Pavel Durov, Avrupa'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bu beklenmedik gelişme, ifade özgürlüğü ve içerik denetimi konularında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Teknoloji Devleri Avrupa'ya Veda Ediyor

Dijital platformlar dünyasının iki önemli isminin Avrupa'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı, sektörde şok etkisi yarattı. Video paylaşım sitesi Rumble'ın patronu Chris Pavlovski ve popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un yaşadığı olaylar, ifade özgürlüğü ve içerik denetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Rumble CEO'su Pavlovski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa kıtasını terk ettiğini duyurdu. Bu kararın arkasında, Fransa hükümetiyle yaşanan gerginlikler ve platformun bu ülkede yasaklanması yatıyor. Pavlovski, Fransız yetkililerle süren hukuki mücadelelere dikkat çekerken, özellikle Rus haber kaynaklarının kaldırılması yönündeki baskıları eleştirdi.

Öte yandan, Telegram'ın mimarı Durov'un Paris-Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınması, dijital dünyada deprem etkisi yarattı. Fransız makamları, Durov'u platformdaki yetersiz içerik denetimi ve yasadışı paylaşımların önlenmemesi gibi suçlamalarla karşı karşıya bıraktı. Telegram yönetimi, bu iddiaları reddederek AB yasalarına uygun hareket ettiklerini ve moderasyon sistemlerini sürekli geliştirdiklerini vurguladı.

Sektör uzmanları, bu gelişmelerin ifade özgürlüğü ve dijital güvenlik arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme getirdiğini belirtiyor. Fransız yetkililerin gün içinde yapması beklenen açıklama, konunun geleceğine ışık tutacak.

Bir milyara yakın kullanıcısıyla küresel iletişimde önemli bir rol oynayan Telegram'ın ve alternatif içerik arayanların gözdesi Rumble'ın Avrupa'daki geleceği belirsizliğini korurken, teknoloji dünyası bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Bununla birlikte Telegram'ın Blockchain projesi olan TON'un yerel kripto para birimi Toncoin bu olayların ardından değer kaybetmeye devam ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Telegram CEO'sunun tutuklanmasının ardından Rumble CEO'sundan beklenmedik hamle - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telegram CEO'sunun tutuklanmasının ardından Rumble CEO'sundan beklenmedik hamle - Son Dakika
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