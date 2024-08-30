Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov Soruşturma Altında - Son Dakika
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Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov Soruşturma Altında

Telegram\'ın Kurucusu Pavel Durov Soruşturma Altında

Telegram CEO'su Pavel Durov'a yönelik suçlamalar, şirketin halka arz planlarını tehlikeye atıyor. Durov'un tutuklanmasının ardından, Toncoin (TON) değeri %20'den fazla düşüş yaşadı ve yatırımcılar belirsizlik içinde kaldı. Telegram'ın mali tabloları, artan zararla birlikte, şirketin geleceği hakkında endişeleri artırıyor.

30.08.2024 13:18
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Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, son dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması, halka arz planlarını ve finansal istikrarını tehlikeye attı.

TON Önemli Sorunlarla Boğuşuyor

Basına sızan bilgilere göre, Durov geçtiğimiz yıl milyarlarca dolarlık yatırım tekliflerini geri çevirdi. Fakat CEO şu an Paris savcılığının Telegram üzerinden yürütülen organize suç faaliyetlerine ilişkin soruşturmasının odağında bulunuyor. Henüz tutuklanmayan Durov, 5,6 milyon dolarlık kefalet karşılığında adli gözetim altında tutuluyor.

Şirketin mali tablosu da iç açıcı gözükmüyor. 2023 yılında 342 milyon dolar gelir elde eden Telegram, 108 milyon dolar zarar bildirdi. Vergi sonrası toplam kayıp ise 173 milyon doları buldu.

Telegram'ın karmaşık finansal yapısı ve borçlanma stratejisi de yatırımcıları tedirgin ediyor. Şirket, 2026 yılına kadar vadesi olan borç senetleriyle 2,4 milyar dolar topladı. Bu miktar, Abu Dabi devlet fonlarının da katıldığı tahvil arzları ile elde edildi.

Ayrıca Durov'un kişisel olarak şirkete 64 milyon dolarlık yatırım yaptığı biliniyor. Ancak son gelişmeler ışığında Telegram tahvillerinin değeri yüzde 10 oranında düştü. Tahviller şu anda 87 sent seviyesinde işlem görüyor ve getirisi yüzde 16'nın üzerinde seyrediyor.

Yaşanan bu olaylar, Telegram'ın kripto projesi olan TON için de belirsizlikler yaratıyor. Durov'un soruşturma altına alınmasının ardından Toncoin, bir hafta içerisinde yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Şirketin elindeki dijital varlıkların toplam değerinin 400 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu gelişmeler ışığında, Telegram'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Halka arz planları risk altında olan şirketin, hukuki ve finansal sorunlarını nasıl aşacağı merak konusu.

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Son Dakika Kripto Para Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov Soruşturma Altında - Son Dakika

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