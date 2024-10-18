Telegram oyunlarında NFT kullanımı rekor kırıyor

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Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, beklenmedik bir şekilde NFT pazarının yeni gözdesi haline geldi. Helika'nın son raporu, platformdaki NFT aktivitesinin sadece üç ay içinde dört katına çıktığını gösteriyor. Bu hızlı büyüme, Telegram'ın bir mesajlaşma uygulamasının ötesinde gelişen bir Web3 ekosistemi olduğunu doğruluyor.

Telegram NFT Aktivitesi Kripto Ekosistemini Etkiliyor

Helika'nın "2024'ün 3. Çeyrek Telegram Oyunları Raporu", Blockchain teknolojisinin Telegram platformunda hızla yayıldığını ortaya koyuyor. Rapor, NFT transferi yapan benzersiz cüzdanların sayısının Temmuz ayında 200.000'den Eylül ayında 1 milyonun üzerine çıktığını gösteriyor.

Bu artış, Telegram'ın Web3 dünyasındaki öneminin hızla yükseldiğine işaret ediyor. Platformdaki oyuncular, NFT'leri satın almak, göndermek ve oyunlar içinde kullanmak konusunda oldukça aktif. Helika "Verilerimiz, Telegram'daki oyuncuların sadece cüzdan oluşturmakla kalmayıp NFT'lerle aktif olarak etkileşime girdiğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Eylül ayında dokuz Telegram oyunu genelinde üç milyon aktif cüzdan kaydedildi. Bu, platformun NFT ekonomisinin hızla büyüdüğünü gösteriyor. Ayrıca kullanıcıların ortalama oyun oturumu süresi de artış gösterdi. Ağustos ayında 2,8 dakika olan ortalama oyun süresi, Ekim ayı başında 6,7 dakikaya yükseldi.