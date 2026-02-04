TeraWulf'un hisseleri altyapı satın almalarıyla yüzde 15 yükseldi - Son Dakika
TeraWulf'un hisseleri altyapı satın almalarıyla yüzde 15 yükseldi

04.02.2026 12:32
ABD'li Bitcoin madencisi TeraWulf, Kentucky ve Maryland'da toplam 1,5 gigawatt kapasiteye sahip enerji altyapı tesislerini satın aldığını duyurmasının ardından borsada güçlü bir performans sergiledi.

TeraWulf'un NASDAQ'ta işlem gören hisseleri (WULF), Salı günü sabah seansında 15,58 dolara kadar tırmandı. Şirketin hisse fiyatındaki bu sert yükseliş, Pazartesi günü piyasa kapanışının ardından duyurulan iki stratejik satın almanın etkisiyle gerçekleşti. TeraWulf, hem Kentucky hem de Maryland'da âtıl durumdaki enerji altyapı tesislerini portföyüne eklediğini açıkladı.

SATIN ALMALARIN DETAYLARI

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Kentucky'deki tesis 250 dönümden fazla inşa edilebilir alan ve güçlü enerji altyapısına erişim sunuyor. Maryland'daki tesis ise 480 megawatt güç kapasitesiyle dikkat çekerken, bu kapasitenin ileride genişletilme potansiyeli de bulunuyor. TeraWulf, her iki satın almanın toplamda yaklaşık 1,5 gigawatt kapasite eklediğini ve bu hamlenin şirketin enerji avantajlı lokasyonlar geliştirme stratejisini desteklediğini belirtti.

TeraWulf Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Paul Prager, "Bu satın almalar, şebeke güvenilirliğini desteklemek, uzun vadeli ekonomik faaliyetleri sürdürmek ve sorumlu büyümeyi sağlamak amacıyla mevcut enerji altyapısına yeniden yatırım yapma stratejimizi yansıtıyor." dedi. Prager, bölgesel çeşitliliğin giderek önem kazandığını vurgulayarak şebeke yoğunluğu, izin süreçleri, hava koşulları ve politika farklılıklarının pazar bazında değişkenlik gösterdiğine dikkat çekti.

YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ SÜRÜYOR

TeraWulf, geçen yıl Ekim ayında temel Bitcoin madenciliği operasyonlarından yapay zekâ veri merkezleri inşa etmeye odaklanma stratejisi kapsamında özel dönüştürülebilir tahviller yoluyla 900 milyon dolar toplamayı planladığını duyurmuştu. Son satın almalar, şirketin bu dönüşüm sürecini hızlandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para, Son Dakika

