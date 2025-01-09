Terra kurucusu Do Kwon'un yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika
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Kripto Para

Terra kurucusu Do Kwon'un yargılandığı dava ertelendi

Terra kurucusu Do Kwon\'un yargılandığı dava ertelendi

Terraform Labs'in kurucusu Do Kwon'un ceza davası beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dava 26 Ocak 2026'ya ertelendi. ABD savcılığı, TerraUST stablecoininin çöküşünden etkilenen mağdur sayısının 1 milyonu aşabileceğini bildirdi. Başarısız algoritma tabanlı stablecoin projesinin çöküşüyle ilgili dokuz suçlamayla karşı karşıya olan Kwon, mahkûm olması durumunda 130 yıla kadar hapis cezası alabilir.

09.01.2025 10:21
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New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya çıkan Do Kwon'un davası, Hâkim Paul Engelmayer'in benzeri görülmemiş kararıyla yeni bir boyut kazandı. Karadağ'dan ABD'ye iade edilen Güney Koreli girişimcinin dört telefonundan elde edilen veriler ve altı terabaytlık delil yığınının incelenmesi için savunma ekibine bir yıllık hazırlık süresi tanındı.

Do Kwon 130 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Do Kwon'un yargılandığı dava, FTX'in Sam Bankman-Fried ve Celsius'un Alex Mashinsky gibi kripto dünyasının diğer yüksek profilli isimlerinin davalarıyla aynı mahkemede görülüyor.

Stablecoin çökmeden önce Jump Crypto ile gizli anlaşma yaptığı iddia edilen Kwon'un davası, TerraUST projesinin perde arkasını gün yüzüne çıkaracak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) daha önce açtığı davada Kwon ve şirketi 4,5 milyar dolarlık ceza ödemek zorunda kaldı. Bu karar, ceza davasında da emsal oluşturabilir.

Savcı Jared Lenow, davanın FTX kurucusu Sam Bankman-Fried davasına benzer şekilde altı hafta sürebileceğini belirtti. Hâkim Engelmayer, her iki tarafa da uzlaşma görüşmelerini değerlendirme çağrısı yaptı.

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Son Dakika Kripto Para Terra kurucusu Do Kwon'un yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika

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