Tether, 150 milyon dolarlık yatırımla Gold.com'un stratejik ortağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Tether, 150 milyon dolarlık yatırımla Gold.com'un stratejik ortağı oldu

Tether, 150 milyon dolarlık yatırımla Gold.com\'un stratejik ortağı oldu
06.02.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, fiziksel altın altyapısı sunan Gold.com'a 150 milyon dolarlık yatırım yaparak değerli metallerdeki varlığını genişletiyor.

Tether, yaptığı açıklamada Gold.com Inc. ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Anlaşma kapsamında şirket, ilk aşamada yaklaşık 125 milyon dolar değerinde GOLD adi hisse senedi satın alacak. Kalan 25 milyon dolarlık kısım ise düzenleyici onayın ardından gerçekleştirilecek. Anlaşma, Tether'e Gold.com yönetim kuruluna bir üye aday gösterme hakkı da tanıyor.

ALTIN EKOSİSTEMİNDE DİKEY ENTEGRASYON

Açıklamada ortaklığın, fiziksel değerli metaller ile dijital finans arasında köprü kurmayı hedeflediği belirtildi. Gold.com'un uçtan uca altın altyapısı ile Tether'in küresel stablecoin platformunun bir araya gelmesiyle dikey entegre bir altın ekosistemi oluşturulması planlanıyor.

Tether, dolaşımdaki 185 milyar doları aşan USDT hacmiyle dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı konumunda. USDT büyük ölçüde nakit ve nakit benzeri varlıklarla, özellikle ABD Hazine tahvilleriyle desteklense de şirket aynı zamanda Bitcoin ve altın gibi "sert para" varlıklarına da önemli yatırımlar yapıyor. Son altın rallisinin ortasında, Ocak ayında yapılan açıklamaya göre Tether yaklaşık 140 ton altın bulunduruyor ve bunun değeri açıklama tarihinde 23,3 milyar doları aşıyordu. Şirketin ihraç ettiği Tether Gold, altın destekli stablecoin pazarının yüzde 50'den fazlasına sahip.

Tether'e göre Gold.com, Tether Gold'un güvenilirliğini ve dağıtım ağını güçlendirecek. Ayrıca Gold.com'un perakende ve dijital ürün yelpazesine altın kiralama çözümleri gibi yeni hizmetler eklenecek.

Gold.com CEO'su Greg Roberts, "Tether'in yatırımı, fiziksel külçe alanında dikey entegre lider olma stratejimizi doğruluyor. Bu yatırım, Gold.com'un 60 yılı aşkın mirasını genişletiyor ve geleneksel külçe ötesinde dijital altın ve stablecoin alanına uzanmamızı sağlıyor." dedi. 1965 yılında kurulan Gold.com, JMBullion.com, Stack's Bowers Galleries, GovMint.com ve Monex Precious Metals gibi markaları bünyesinde barındıran doğrudan tüketiciye yönelik bir pazar yeri ve ürün paketi sunuyor.

TETHER'İN BÜYÜYEN YATIRIM PORTFÖYÜ

Tether, geçen hafta 2025 yılında 10 milyar dolar net kâr elde ettiğini ve 6,3 milyar doların üzerinde fazla rezerv bulundurduğunu açıklamıştı. Şirket, Bitcoin madenciliğinden merkeziyetsiz iletişim teknolojilerine ve yapay zekâya kadar geniş bir yatırım portföyüne sahip.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether, 150 milyon dolarlık yatırımla Gold.com'un stratejik ortağı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:43:00. #7.11#
SON DAKİKA: Tether, 150 milyon dolarlık yatırımla Gold.com'un stratejik ortağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.