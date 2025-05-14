Tether 459 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı

Stablecoin devi Tether, Bitcoin yatırım şirketi Twenty One Capital için yarım milyar dolara yakın bir yatırım gerçekleştirdi. Twenty One Capital, bu alımla birlikte dünyanın en büyük üçüncü kurumsal Bitcoin sahibi konumuna yükseldi. Şirket, Cantor Equity Partners ile birleşme süreci tamamlandığında XXI kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak.

Tether Twenty One Capital'a Yarım Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

Stablecoin ihraççısı Tether, desteklediği Bitcoin yatırım şirketi Twenty One Capital için 458,7 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Şirket, Cantor Equity Partners ile Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi (SPAC) birleşmesinin tamamlanmasını bekliyor.

Tether, 9 Mayıs'ta her biri 95.319 dolar değerinde 4.812,2 Bitcoin satın alarak bir emanet cüzdanına aktardı. Bu bilgi, Cantor Equity Partners tarafından 13 Mayıs'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde açıklandı.

Bu alım, Twenty One'ın toplam Bitcoin varlıklarını 36.312 BTC'ye çıkarıyor. Cantor Equity Partners, SPAC birleşmesi tamamlandığında XXI koduyla işlem görecek olan şirket adına halihazırda 31.500 BTC tutuyor.

Twenty One'ın CEO'su Jack Mallers, 13 Mayıs'ta birleşme onay sürecinin başladığını söyledi ancak işlemin ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir tahmin vermedi.

Twenty One, BitcoinTreasuries.net verilerine göre sırasıyla 568.840 Bitcoin ve 48.237 Bitcoin'e sahip olan Strategy ve Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings'in ardından şimdiden en büyük üçüncü kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor.

Tether, kripto borsası Bitfinex ile birlikte Twenty One'da çoğunluk hissedarı durumunda. Wall Street devi Cantor Fitzgerald birleşmeye sponsorluk yaparak finansal danışmanlık hizmetleri sağlıyor ve Twenty One'ın Bitcoin yatırımlarını desteklemek için 585 milyon dolar fon temin ediyor.

Japon yatırım holding şirketi SoftBank da Strike CEO'su Jack Mallers liderliğindeki Twenty One'a 900 milyon dolar yatırım yaptı.

Twenty One, Nisan ayında SEC'e yaptığı bir sunumda, Michael Saylor'ın Strategy şirketinin (eski adıyla MicroStrategy) yerini alarak, yatırımcılar için "sermaye açısından verimli Bitcoin maruziyeti" arayan "üstün araç" olmayı hedeflediğini belirtti.

Şirket, birçok Bitcoin satın alan firma arasında yer alıyor ancak Bitcoin maruziyeti arayan yatırımcılar için Bitcoin'e özgü operasyonları ve stratejik sermaye artırımları için daha fazla esneklik sunan "saf bir oyun" olmayı vaat ediyor.

Twenty One, kâr elde etmek yerine Bitcoin satın almaya öncelik vereceği için başarı ölçütünün geleneksel hisse başına kazanç değil, hisse başına Bitcoin olacağını açıkladı.

Twenty One, piyasaya sürülme zamanına kadar 42.000 Bitcoin'e ulaşmayı hedefliyor. Önceki belgeler, 23.950 Bitcoin'in Tether'dan, 10.500 Bitcoin'in SoftBank'ten ve yaklaşık 7.000 Bitcoin'in Bitfinex'ten geleceğini ve bunların hisse başına 10 dolar değerinde hisse senedine dönüştürüleceğini gösteriyordu.

Cantor Equity Partners'ın (CEP) hisse fiyatı 2 Mayıs'ta 10,65 dolardan 59,73 dolara yükseldi ancak o zamandan beri 29,84 dolara geriledi. Google Finance verilerine göre, CEP son alımın ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 5,2 daha yükseldi.