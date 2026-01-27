Tether, ABD pazarına özel USAT stablecoinini piyasaya sürdü - Son Dakika
Tether, ABD pazarına özel USAT stablecoinini piyasaya sürdü

27.01.2026 20:44
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, ABD'nin federal düzenleyici çerçevesine uygun olarak geliştirdiği USAT stablecoinini resmi olarak kullanıma açtı. Geleneksel finans kurumlarının stablecoinlere artan ilgisi, bu adımın zamanlamasını daha da önemli kılıyor.

Tether, yaptığı açıklamada USAT'ın artık ABD'deki kullanıcılara sunulduğunu duyurdu. Şirket, bu tokenın ABD'nin federal düzenleme rejimine uygun şekilde tasarlanan, dolar destekli bir dijital varlık olduğunu belirtti. 187 milyar dolar piyasa değerine sahip Tether USDT, dolar bazlı rezervlerle desteklenmesine rağmen ABD müşterilerine sunulmuyor. USAT, bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

GENIUS YASASI'NIN ARDINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM

USAT'ın piyasaya çıkışı, ABD Kongresi'nin geçen yaz stablecoin mevzuatı niteliğindeki GENIUS Yasası'nı kabul etmesinin ardından geldi. Son aylarda stablecoinlere olan kurumsal ilgi küresel çapta ivme kazandı. Pek çok geleneksel finans kurumu, genellikle ABD doları ve Hazine bonosu gibi likit varlıklarla desteklenen bu kripto para birimlerini geniş ölçekli uygulamaya almayı değerlendiriyor.

Circle CEO'su Jeremy Allaire, geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada küresel bankacılık sisteminde stablecoin adaptasyonunun hızlandığını ve yıllık bileşik büyümenin yaklaşık yüzde 40 seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Allaire, bankaların artık stablecoinleri deneysel kripto ürünleri olarak görmediğini de sözlerine ekledi.

YENİ LİDERLİK KADROSU VE ORTAKLAR

Eski Beyaz Saray kripto politika danışmanı Bo Hines, Tether'ın yeni ABD stablecoininin lansmanını yönetiyor. Geçen Eylül ayında Tether USAT'ın CEO'su olan Hines, Salı günkü açıklamasında istikrar, şeffaflık ve sorumlu yönetişime odaklandıklarını vurguladı. Hines, "ABD'nin dolar inovasyonunda liderliğini sürdürmesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, geçen yıl ABD'yi ziyaret ettiğinde USAT fikrini ilk kez gündeme getirmişti. O dönemde Kongre, Başkan Donald Trump'ın kripto dostu yönetiminin desteklediği stablecoin mevzuatını tartışıyordu. Ardoino, Salı günkü açıklamasında, "USDT, on yılı aşkın süredir dijital doların küresel ölçekte güven, şeffaflık ve fayda sunabileceğini kanıtladı. USAT, bu misyonu ABD pazarı için tasarlanmış federal düzenlemeye tabi bir ürünle sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kripto Para

