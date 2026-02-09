Tether altın stoğuyla pek çok ülkeyi geride bıraktı

Jefferies analistleri, Tether'ın altın rezervlerinin 31 Ocak itibarıyla yaklaşık 23 milyar dolar değerine ulaştığını hesapladı. Şirket, 2025'in son çeyreğinde yaklaşık 26 ton, Ocak ayında ise 6 ton daha altın satın aldı. Jefferies'ın tahminlerine göre Tether'ın çeyreklik altın alımı, söz konusu dönemde yalnızca Polonya ve Brezilya'nın gerisinde kalarak çoğu merkez bankasını geride bıraktı.

ÜLKE BAZINDA KARŞILAŞTIRMA

Mevcut seviyelerde Tether'ın altın varlıkları Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güney Kore ve Yunanistan gibi ülkeleri aşıyor. Bu durum, kripto şirketini dünya genelinde en büyük 30 altın sahibi ve en büyük egemenlik dışı alıcılardan biri konumuna taşıdı.

Söz konusu 148 ton altın, şirketin ABD dolarına endeksli stablecoini USDT ile altına endeksli tokenı XAUT'un rezervlerini destekliyor. USDT'nin dördüncü çeyrek denetim raporuna göre rezervlerde yaklaşık 17 milyar dolar değerinde, yıl sonu altın fiyatlarıyla 126 ton altın bulunuyordu. XAUT arzı ise Ocak sonunda 3,2 milyar dolar değerinde 712.000 tokena yükseldi ve bu dönemde token'ları destekleyen altın miktarına 6 ton eklendi. CEO Paolo Ardoino, altına endeksli tokenın özellikle gelişmekte olan piyasalarda güçlü bireysel yatırımcı talebi gördüğünü belirtmişti.

Ancak Jefferies, Tether'ın açıklanan rakamlardan daha fazla altın tutuyor olabileceğine dikkat çekti. Şirket halka açık olmadığı için bu rakamlar toplam altın pozisyonunun asgari tahminini temsil ediyor ve şirket bilançosunda açıklanmamış ek alımlar yapılmış olması muhtemel.

REKOR KIRILIRKEN ALIMLAR SÜREBİLİR

Tether'ın altın biriktirmesi, altındaki rekor kıran ralliyle eş zamanlı gerçekleşti. Altın fiyatı geçen ay ons başına 5.000 doları aşarak Eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kazandı. Yükselişin arkasında merkez bankası talebi, uzun vadeli devlet tahvili getirilerindeki artış ve bazı yatırımcıların ABD dolarına bağımlılığı azaltma çabaları yer alıyor.

Jefferies'a göre alım trendi devam edebilir. CEO Ardoino, şirketin yatırım portföyünün yüzde 10-15'ini fiziksel altına ayırmayı planladığını açıklamıştı. Bu strateji, yıllardır fiilen uygulanan bir yaklaşımı resmileştirmiş oluyor.