Tether büyümeye devam ederek çalışan sayısını artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Tether büyümeye devam ederek çalışan sayısını artırıyor

Tether büyümeye devam ederek çalışan sayısını artırıyor

Kripto para sektörünün devlerinden Tether, 2025 yılına kadar çalışan sayısını iki katına çıkarma planını açıkladı. Bu stratejik genişleme, özellikle uyum ve denetleme fonksiyonlarını güçlendirerek yasadışı faaliyetlerle mücadeleyi artırmayı hedefliyor. Şirket, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, stablecoin pazarında lider konumunu daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.

09.08.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stablecoin devi Tether, 2025 yılı ortasına kadar çalışan sayısını ikiye katlayarak 200'e çıkarmayı hedefliyor. Bu genişleme planı, özellikle şirketin uyum departmanını güçlendirmeyi amaçlıyor ve kripto para piyasasındaki yasadışı faaliyetleri önleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Tether'in bu hamlesinin arkasında, pazar liderliğini koruma ve düzenleyici baskılara yanıt verme stratejisi yatıyor.

Tether, Çalışan Sayısını 200'e Çıkartıyor

Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin ihraççılarından Tether, önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme hamlesine hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Paolo Ardoino, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2025 yılının ortalarına kadar çalışan sayısını 200'e çıkarmayı planladıklarını duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Ardoino, "Yalın yapımızla gurur duyuyoruz. İşe alımlarda titiz davranıyor, deneyimli adaylara öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu genişleme stratejisinin özellikle uyum departmanını güçlendirmeyi amaçladığını belirten CEO, ikincil piyasalardaki olası yasa dışı işlemleri tespit etmek için otomatik sistemlerin önemine vurgu yaptı.

Tether'in bu hamlesi, USDT'nin yasadışı kullanımına ilişkin devam eden soruşturmalar ışığında dikkat çekiyor. Şirket, Mayıs ayında Blockchain analiz firması Chainalysis ile işbirliğine giderek işlem takip ve yaptırım tarama süreçlerini iyileştirme yoluna gitmişti.

Sektördeki diğer büyük oyunculara kıyasla daha mütevazı bir kadroyla çalışan Tether, buna rağmen 2024'ün ilk yarısında 5,2 milyar dolarlık rekor kâr açıkladı. Ardoino, "Piyasa dalgalanmalarına göre ani işe alım veya çıkarım yapmak yerine, istikrarlı büyümeyi tercih ediyoruz." dedi.

Tether, bu yılın başından beri dolar bazlı stablecoin arzını yüzde 25'in üzerinde artırdı ve şu anda 115 milyar dolarlık dolaşım hacmiyle pazarın yaklaşık yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. En yakın rakibi Circle ise 34,4 milyar dolarlık USD Coin ile yüzde 21'lik pazar payına sahip.

Haziran ayında altın destekli yeni bir stablecoin piyasaya süren Tether, inovasyon konusundaki kararlılığını da ortaya koymuş oldu. Şirketin bu hamleleri, kripto para ekosistemindeki lider konumunu pekiştirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para, Blockchain, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether büyümeye devam ederek çalışan sayısını artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: Tether büyümeye devam ederek çalışan sayısını artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement