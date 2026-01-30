Tether CEO\'su Ardoino\'dan stablecoin getiri açıklaması

Tether, son günlerde ABD'deki stablecoin düzenlemeleri etrafında dönen tartışmaların odağına oturdu. Brogan Law Substack'ta yayımlanan bir rapora göre Tether, kripto piyasa yapısı yasasında stablecoin getirisine kısıtlama getirilmesini destekleyen bankalarla aynı çizgide olabilir. Rapor, stablecoin ihraççısının yeni ABD operasyonunun Senato Bankacılık Komitesi üyeleriyle görüştüğünü aktardı.

ARDOINO'DAN SERT YANIT

Tether CEO'su Paolo Ardoino ise bu iddiaları reddetti. Ardoino, "Bu konuda herhangi bir pozisyon almıyoruz. Tether getiri paylaşımı yapmıyor. Dolayısıyla bu kavgada pek işimiz yok." dedi. Ardoino'nun bu açıklaması, politika tartışmalarının giderek stablecoin ihraççılarının kullanıcılara getiri aktarıp aktaramayacağı meselesine odaklandığı bir dönemde geldi. Bankalar, getiri sunan stablecoinlerin mevduatlarla rekabet edebileceği endişesini dile getirirken Ardoino'nun yorumları, Tether'in tartışmanın herhangi bir tarafıyla aktif olarak ittifak kurmak yerine USDT'nin mevcut düzenleyici konumunu korumaya odaklandığını gösteriyor.

GENIUS YASASI VE SEKTÖR GERİLİMİ

Stablecoin getirisi konusu, Senato Bankacılık Komitesi'nin yetki alanına giriyor ve yasa koyucuların kapsamlı bir kripto mevzuatı çıkarmaya çalıştığı bu dönemde önemli bir çekişme noktası haline geldi. Yaz aylarında kabul edilen GENIUS Yasası, ihraççıların stablecoin sahiplerine doğrudan faiz ödemesini yasaklıyor. Ancak yasa, Coinbase gibi üçüncü taraf platformların ödül sunmasını engellemiyor.

Bankacılık sektörü grupları bu durumu sert bir dille eleştirdi. Gruplar, net sınırların olmamasının mevduatları başka yönlere çekebileceğini ve topluluk bankalarına zarar verebileceğini savunuyor. Kripto sektöründen bazı isimler ise konunun GENIUS Yasası öncesinde zaten tartışıldığını belirterek bankaları rekabeti engellemekle suçladı.

Sektörün önde gelen isimlerinden Coinbase, bu ayın başlarında planlanan değişiklik ve oylama oturumundan saatler önce Senato Bankacılık Komitesi'nin kripto yasa taslağına desteğini çekti. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, stablecoin ödüllerinin yanı sıra DeFi'nin ele alınış biçimi konusundaki endişelerini dile getirdi.