Tether destekli Northern Data, Bitcoin madencilik şirketini satışa çıkardı - Son Dakika
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Kripto Para

Tether destekli Northern Data, Bitcoin madencilik şirketini satışa çıkardı

Tether destekli Northern Data, Bitcoin madencilik şirketini satışa çıkardı

Northern Data, AI ve yüksek performanslı bilgi işlem hizmetlerine daha fazla odaklanabilmek için Bitcoin madencilik şirketi Peak Mining'i satışa çıkardığını açıkladı. Şirket, bu satıştan elde edilecek geliri yeni yazılım araçları ve yapay zeka destekli çözümler için yatırım yapmakta kullanacak.

22.10.2024 10:09
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Stablecoin ihraççısı Tether tarafından desteklenen Northern Data, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki büyüme planları doğrultusunda, Bitcoin madencilik şirketi Peak Mining'i satışa çıkardığını duyurdu. Bu stratejik hamle, şirketin yapay zeka ürün platformunu genişletmeye ve müşterilere daha etkili çözümler sunmaya olanak tanıyacak.

Teknoloji Devi Stratejisini Değiştiriyor

Northern Data Grubu, teknoloji dünyasındaki son gelişmelere ayak uydurma kararı aldı. Şirket, yapay zeka alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla, Bitcoin madenciliği yapan yan kuruluşu Peak Mining'i elden çıkarmayı düşünüyor.

Grubun çoğunluk hissesi, kripto para dünyasının önemli oyuncularından Tether'e ait. Northern Data, halihazırda yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem hizmetleri sunuyor. Ancak şirket yönetimi, Peak Mining'i satarak bu alanlardaki çalışmalarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Northern Data'nın Operasyon Direktörü Rosanne Kincaid-Smith, konuyla ilgili açıklamasında, "Hedefimiz, yapay zekayı destekleyen bir ekosistem oluşturmak. Müşterilerimize sunacağımız sürdürülebilir ve akıllı çözümlerle, onların sektörde öncü adımlar atmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Peak Mining'in satışından elde edilecek gelirin miktarı ve zamanlaması henüz belli değil. Ancak şirket, bu kaynağı yapay zeka ürün platformunu geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Buna ek olarak, yeni yazılım araçları ve yönetilen hizmetler sunmayı da hedefliyor. Ayrıca, yapay zeka işlemlerini desteklemek üzere veri merkezi ve GPU yatırımlarını artırmayı düşünüyor.

Şirketin mali verilerine göz attığımızda, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 28 milyon dolar, üçüncü çeyreğinde ise 64 milyon dolar gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu rakamlar, Northern Data'nın veri merkezi, bulut hizmetleri ve Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin toplamını yansıtıyor.

Öte yandan, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte küresel enerji tüketiminin de artması bekleniyor. Goldman Sachs'ın Mayıs 2024'te yayımladığı bir araştırma, yapay zeka kullanımının 2030 yılına kadar veri merkezlerinin enerji talebini yüzde 160 oranında artıracağını öngörüyor. Aynı raporda, bir ChatGPT sorgusunun, sıradan bir Google aramasına kıyasla on kat daha fazla elektrik tükettiği belirtiliyor.

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Son Dakika Kripto Para Tether destekli Northern Data, Bitcoin madencilik şirketini satışa çıkardı - Son Dakika

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