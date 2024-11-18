Tether destekli Quantoz, MiCA uyumlu stablecoinleri duyurdu

Kripto Para

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA'nın aralık ayında yürürlüğe girmesine kısa süre kala, önemli bir gelişme yaşandı. Hollanda Merkez Bankası'ndan Elektronik Para Kuruluşu lisansına sahip Quantoz Payments, dolara ve euroya endeksli iki yeni stablecoini Ethereum Blockchain ağı üzerinde hayata geçirdi.

MiCA Uyumlu İlk Stablecoinler Tanıtıldı

Quantoz'un MiCA uyumlu stablecoinleri, tam rezerv ile güvence altına alınıyor. Şirket yetkilileri, stablecoinlerin fiat para ve yüksek likiditeye sahip finansal araçlarla desteklendiğini açıkladı.

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Tether'ın CEO'su Paolo Ardoino, Quantoz'a desteklerinin dijital varlık alanındaki yenilikçi ve düzenlenmiş çözümleri teşvik etme taahhütlerini vurguladığını belirtti.

Circle'ın EURC'si ve Societe Generale EURCV'si euro endeksli stablecoin pazarının yüzde 67'lik bölümünü elinde bulunduruyor. EURQ'nun piyasaya girmesiyle birlikte bu alandaki rekabet artacak.

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, USDT için MiCA kapsamında henüz lisans almadı. Coinbase de yıl sonuna kadar diğer uyumlu olmayan stablecoinlerde olduğu gibi USDT'yi Avrupa'da listeden çıkarıp çıkarmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.