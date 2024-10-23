Tether'in kurumsal dönüşüm süreci hız kazanıyor. Aralık ayında göreve başlayan CEO Paolo Ardoino, şirketin uyum konusundaki kararlılığını vurgularken, ABD Hazine bonosu yatırımlarının büyüklüğüne dikkat çekti. Şirket, global düzenleyicilerle iş birliğini güçlendiriyor.
Tether'in yeni CEO'su Paolo Ardoino, şirketin kurumsal yaklaşımını paylaştı. Ardoino, göreve geldiği Aralık ayından bu yana uyum sürecini önceliklendirdiklerini vurguladı.
Şirket, ABD Hazine bonosu portföyünün büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Tether'in elindeki Hazine bonoları, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve İspanya'nın portföylerini geride bıraktı. Bu durum, stablecoin ihraççısının finansal gücünü ortaya koyuyor.
Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemeleri kapsamında bazı borsalar Tether ürünlerini listeden çıkarmaya hazırlanıyor. Ardoino, düzenlemeleri desteklediklerini belirtirken MiCA'nın rezerv gereklilikleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.
Tether, gelişmekte olan piyasalarda milyonlarca yeni ABD tahvili yatırımcısı tespit ettiklerini belirtiyor. Bu strateji, ABD Hazine bonosu pazarında şirketin konumunu güçlendiriyor.
Son Dakika › Kripto Para › Tether düzenleyici kurumlarla ortaklığını artıyor - Son Dakika
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