Tether, gözünü ABD pazarına dikti - Son Dakika
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Tether, gözünü ABD pazarına dikti

Tether, gözünü ABD pazarına dikti

Tether, ABD'li yetkililerle stablecoin düzenlemeleri üzerine görüşüyor. CEO Paolo Ardoino, rekabetçi kurallar olması durumunda ABD pazarına özel, dolar tabanlı bir stablecoin çıkarabileceklerini belirtti. 144 milyar dolarlık varlık hacmiyle dikkat çeken şirket, FBI ve Gizli Servis ile de iletişimde.

07.04.2025 20:47
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Stablecoin devi Tether, ABD pazarına yönelik özel bir adım atmayı değerlendiriyor. Şirket CEO'su Paolo Ardoino, ABD'deki yeni stablecoin düzenlemelerinin rekabeti teşvik etmesi koşuluyla, dolar tabanlı yerel bir dijital varlık sunabileceklerini ifade etti. Halihazırda 144 milyar dolarlık dolaşımdaki varlığı ve 400 milyonu aşkın kullanıcısıyla küresel bir oyuncu olan Tether, ABD'li regülatörlerle temas halinde.

Tether ABD Pazarına Özel Stablecoin Çıkarabilir

Tether, stablecoin alanında ABD'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyor ve şirket yöneticileri, özellikle dolar tabanlı bir dijital varlığı ABD iç pazarına sunma konusunu gündemlerinde tutuyor. Tether'in Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, düzenlemelerin daha rekabetçi bir ortam sağlaması halinde şirketin ABD'ye özel bir stablecoin çıkarmayı düşünebileceğini belirtiyor. Financial Times'a konuşan Ardoino, Tether'in bu sürece aktif olarak dahil olduğunu ancak görüşmelerin ayrıntılarına dair bilgi paylaşmadıklarını söylüyor. Ona göre ABD'li yasa yapıcılar, stablecoin'leri ülke için önemli bir araç olarak görüyor.

Ardoino, yeni düzenlemelerin ABD merkezli stablecoin girişimlerini rekabetçi hale getirecek biçimde düzenlenmesi durumunda Tether'in de yerel bir token oluşturmayı değerlendirebileceğini ve bunu "temel bir uzlaşma para birimi" şeklinde tanımladığını ifade ediyor. Şimdilik Tether, ABD'de bireysel müşterilere hizmet sunmuyor. Fakat şirketin dolaşımdaki dijital varlık miktarı 144 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda ve dünya çapında en çok işlem gören kripto paralar arasında yer alıyor. Ardoino, kullanıcı tabanının 400 milyonun üzerine çıktığını ve stablecoin'lerin giderek daha büyük bir ekosistemin parçası haline geldiğini vurguluyor.

ABD, yabancı stablecoin ihraççılarının yerel yasal çerçeveye uymasını gerektirebilecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Ardoino ise Tether'in bu kurallara gönüllü olarak uyum sağlamak için çaba gösterdiğini belirterek FBI ve ABD Gizli Servisi ile yakın iletişimde olduklarını söylüyor. Ona göre şirket, regülasyon süreçlerinde proaktif bir yaklaşım izliyor ve atılacak adımları yakından takip ediyor.

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Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether, gözünü ABD pazarına dikti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tether, gözünü ABD pazarına dikti - Son Dakika
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