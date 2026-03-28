Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tether'in bağımsız denetim şirketi belli oldu

28.03.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether, USDT'nin ilk tam bağımsız denetimi için KPMG'yi görevlendirdi. Denetim, 185 milyar dolarlık dolaşımdaki stablecoinin varlık, yükümlülük ve iç kontrol sistemini kapsayacak. PwC de iç sistemlerin hazırlanmasında yer alacak.

USDT ihraççısı Tether, KPMG'yi USDT'nin mali tabloları için ilk tam bağımsız denetim görevine aldı. Bu adım, şirketi yıllardır verdiği taahhütleri yerine getiriyor. Daha öncesinde ise BDO Italia tarafından yapılan dönemsel rezerv denetim raporları yeterli görülmüştü.

Hamle, Tether'ın milyar dolarlık bir öz sermaye artırımını değerlendirmesiyle ve yeni federal stablecoin çerçevesi olan GENIUS Act altında ABD operasyonlarına girmesi planlarıyla bağlantılı. KPMG denetimi sadece rezerv ödünü aşıp varlıklar, yükümlülükler ve iç kontrol sistemi boyunca yapılacak. Tether, süreci "finansal pazarlar tarihinde en büyük ilk denetim" olarak nitelendirdi.

USDT, KPMG TARAFINDAN DENETLENECEK

USDT, piyasa değeri açısından en büyük stablecoin konumunda bulunuyor. Tether, ocak ayında 122 milyar doların üzerinde doğrudan ABD Hazine menkul kıymetine sahip olduğunu ve toplamda 141 milyar doların üzerinde Hazine maruziyetine (ters repoya dâhil olmak üzere) sahip olduğunu açıklamıştı.

Denetim adımından önce Tether düzenleme sorunları yaşamıştı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 41 milyon dolarlık para cezası ile "yanlış veya yanıltıcı ifadeler" gerekçesinde cezalandırmıştı. New York Başsavcılığı ile yapılan 18,5 milyon dolarlık anlaşma ise USDT'nin desteklenme koşullarına ilişkin kayıp gizleme ve yatırımcı yanılsaması iddialarıyla ilgiliydi. Anlaşma kapsamında Tether, iki yıl boyunca ayrıntılı çeyreklik reserve raporları sunmak zorundaydı.

KPMG'nin denetimi ne zaman tamamlanacağı konusunda Tether, kamuya açık bir taahhüt vermediyse de denetim standartlarının kendisi tarafından benimsendiğini belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 10:04:56. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.