Tether milyonlarca dolarlık Bitcoin aldı - Son Dakika
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Tether milyonlarca dolarlık Bitcoin aldı

Tether milyonlarca dolarlık Bitcoin aldı

Tether, 780 milyon dolar değerinde 8.404,5 Bitcoin (BTC) ekleyerek Mart'tan bu yana en büyük rezerv artışını gerçekleştirdi ve toplam varlıklarını 83.759 BTC'ye taşıdı.

31.12.2024 10:41
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Stablecoin devi Tether, Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği en büyük yatırım hamlesiyle Bitcoin rezervlerini 780 milyon dolar artırdı. Şirket, toplamda 8.404,5 BTC ekleyerek varlıklarını 83.759 BTC'ye çıkardı ve kurumsal yatırımcılar arasındaki lider konumunu pekiştirdi.

Tether'in Büyük Hamlesi: Kurumsal Bitcoin Yatırımlarında Yeni Bir Dönem

Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin şirketi Tether, Bitcoin portföyünü önemli bir alımla güçlendirdi. Şirket, 30 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği iki ayrı işlemle toplam 8.404,5 Bitcoin satın aldı. Bu yatırım, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 780 milyon dolara denk geliyor.

Arkham Intelligence verilerine göre gerçekleştirilen alımlar 7.628,9 BTC ve 775,6 BTC olmak üzere iki farklı transferle tamamlandı. Bu stratejik hamleyle Tether'in Bitcoin varlıkları 83.759 BTC'ye yükselirken, şirketin toplam varlık değeri 7,75 milyar dolara ulaştı.

Tether'in bu kararı, geçtiğimiz Mayıs ayında açıkladığı stratejiyle uyumlu görünüyor. Şirket, o dönemde net işletme karının yüzde 15'ine kadar olan kısmını düzenli Bitcoin alımlarına ayıracağını duyurmuştu. Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesini aşmasının ardından Tether, 31 Mart'ta da 8.888 BTC'lik bir alım gerçekleştirmişti.

2024 yılı Bitcoin için oldukça hareketli geçti. Kripto para birimi yıl içinde yüzde 108'lik bir artışla değerini ikiye katladı. Ancak Aralık ayında yaşanan düşüşle, 108 bin dolar olan rekor seviyesinden geriledi.

Tether, bu yatırımıyla özel sektörün en büyük Bitcoin sahipleri arasındaki konumunu güçlendirdi. Şirket, 140 bin BTC'lik varlığıyla lider konumda bulunan Block.one'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde ise 446.400 BTC ile hem özel hem de kamu sektörünün lideri MicroStrategy bulunuyor.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi artmaya devam ediyor. KULR Technology Group, 16 Aralık'ta 21 milyon dolar karşılığında 217,18 Bitcoin satın aldı. Bu hamle sonrası şirketin hisse değeri yüzde 40'ın üzerinde artarak 4,80 dolara yükseldi. Quantum BioPharma da 20 Aralık'ta portföy çeşitlendirmesi kapsamında 1 milyon dolarlık Bitcoin ve kripto varlık alımı gerçekleştirdi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether milyonlarca dolarlık Bitcoin aldı - Son Dakika

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