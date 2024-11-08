Tether, Orta Doğu'da ilk ham petrol finansmanını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tether, Orta Doğu'da ilk ham petrol finansmanını gerçekleştirdi

Tether, Orta Doğu\'da ilk ham petrol finansmanını gerçekleştirdi

Tether, Orta Doğu'da ilk ham petrol finansmanını sağlayarak, 670.000 varil ham petrolü kapsayan 45 milyon dolarlık dev bir işlemle ticaret finansmanı alanında yenilikçi bir adım attı. Bu gelişme, Tether'in emtia piyasasındaki genişlemesini ve ticaret finansmanı stratejilerindeki yenilikçi yaklaşımlarını gözler önüne seriyor.

08.11.2024 19:20
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Kripto para sektörünün öncü şirketlerinden Tether, Orta Doğu'daki ilk ham petrol ticaret finansmanını başarıyla tamamladığını açıkladı. 670.000 varil ham petrolün 45 milyon dolarlık işlemi, şirketin bölgedeki etkinliğini ve küresel ticaret finansmanındaki iddialı pozisyonunu güçlendiriyor. Tether, bu stratejik adımla emtia ticaretinde yenilikçi bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Kripto Devi Tether Emtia Piyasasında Tarihi Adımı Attı

Kripto para dünyasının önde gelen kuruluşlarından Tether, Orta Doğu bölgesinde ilk kez gerçekleştirdiği ham petrol finansman işlemiyle dikkat çekti. Şirketin finansal yatırımlar birimi tarafından yürütülen operasyon, köklü bir petrol devi ve saygın bir emtia ticaret şirketinin iş birliğiyle hayata geçirildi.

Ekim ayında tamamlanan işlemde, Orta Doğu kaynaklı 670 bin varil ham petrolün finansmanı için yaklaşık 45 milyon dolarlık kaynak kullandırıldı. Bu adım, Tether'in bölgedeki ilk ham petrol ticareti olarak kayıtlara geçerken, şirketin emtia piyasalarındaki ağırlığını da gözler önüne serdi.

2024'ün başında faaliyete geçen Tether Trade Finance, 10 trilyon dolarlık ticaret finansmanı pazarında hızlı bir atılım gerçekleştirdi. Birim, dünya ticaretinin modernleşmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi için yenilikçi finansman çözümleri sunuyor. Tether'in stablecoin rezervlerinden bağımsız yapılanmanın başarısı, şirketin 2024 üçüncü çeyrek mali raporundaki güçlü performansla destekleniyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, "Orta Doğu'daki bu ham petrol finansmanı, ticaret finansmanında yenilikçi yaklaşımımızın somut bir göstergesi. USDT kullanımıyla geleneksel sistemlere kıyasla daha çevik ve maliyet etkin bir alternatif sunuyoruz. Bu girişim, farklı emtia ve sektörlerdeki varlığımızı güçlendirme hedefimizi yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, USDT'nin ticari finansmandaki kullanımını yaygınlaştırırken, Blockchain teknolojisinin sunduğu şeffaflık ve güvenlik avantajlarından yararlanıyor. Kara para aklamayla mücadele standartlarına tam uyum gösteren sistem, ödeme süreçlerini hızlandırıp maliyetleri düşürüyor. Tether'in Orta Doğu'daki bu ilk adımı, finans, teknoloji, tarım ve varlığa dayalı alanlardaki kredi olanaklarını genişletme potansiyelini ortaya koyuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether, Orta Doğu'da ilk ham petrol finansmanını gerçekleştirdi - Son Dakika

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