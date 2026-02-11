Tether, USDT0 altyapısını geliştiren LayerZero Labs'e stratejik yatırım yaptı - Son Dakika
Tether, USDT0 altyapısını geliştiren LayerZero Labs'e stratejik yatırım yaptı

Tether, USDT0 altyapısını geliştiren LayerZero Labs'e stratejik yatırım yaptı
11.02.2026 10:56
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, birlikte çalışabilirlik altyapısına verdiği desteğin bir parçası olarak LayerZero Labs'e yatırım yaptığını duyurdu. Yatırımın büyüklüğü açıklanmadı.

Tether, salı günü yayımladığı açıklamada, LayerZero Labs'in birlikte çalışabilirlik protokolüne stratejik bir yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi. Everdawn Labs tarafından geliştirilen bu protokol, Tether'ın stablecoini USDT'nin omnichain versiyonu olan USDT0'ın oluşturulmasında kullanılıyor. USDT0, USDT'nin tamamen zincir üstü bir temsili olarak, dünyanın en çok kullanılan ABD dolarına endeksli tokeninin yerel olarak ihraç edilmediği ağlara da genişlemesini sağlıyor.

70 MİLYAR DOLARLIK ÇAPRAZ ZİNCİR TRANSFERİ

USDT0 tokenleri, LayerZero'nun Omnichain Fungible Token standardı kullanılarak üretiliyor ve USDT ile bire bir destekleniyor. Tether'ın paylaştığı verilere göre, 2025 yılının başında piyasaya sürülmesinden bu yana USDT0 aracılığıyla 70 milyar doların üzerinde çapraz zincir değer transferi gerçekleştirildi.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, LayerZero'nun dijital varlıkların herhangi bir taşıma katmanı ve dağıtık defter üzerinden gerçek zamanlı olarak transfer edilmesini sağlayan bir birlikte çalışabilirlik teknolojisi inşa ettiğini belirtti. Ardoino, bu teknolojinin finans sektöründe temel bir işlevi yerine getirdiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA AJANLARINA ODAK

Stablecoin ihraççısının ekibi, LayerZero'nun protokolünün aynı zamanda AI Agent'ların kendi otonom wallet'larını yönetmesine ve stablecoinler ile dijital varlıklarla büyük ölçekte sorunsuz işlem yapmasına olanak tanıyacağına inanıyor.

Kripto sektörünün muhtemelen en kârlı şirketi olan Tether, son yıllarda çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü oluşturuyor. Şirket, geçen hafta lisanslı finans kuruluşları için USDT destekli bir uzlaşma platformu olan t-0 network'e stratejik yatırım yaptığını açıklamıştı. Tether ayrıca yakın zamanda doğrudan tüketiciye satış yapan pazar yeri Gold.com'a 150 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.