Tether ve T3 Mali Suçlar Birimi 126 milyar dolarlık varlığı dondurdu

Kripto Para

MHK başkanından VAR kayıtlarıyla ilgili olay yaratacak açıklama

İşte Ferdi Tayfur\'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter

AK Partili Şamil Tayyar\'dan \'Ahmet Türk\' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Kripto para dünyasında çığır açan bir gelişme yaşandı. Stablecoin devi Tether öncülüğünde kurulan T3 Mali Suçlar Birimi, Ağustos 2026'dan bu yana sürdürdüğü operasyonlarda toplam 126 milyon USDT değerinde kripto varlığı dondurdu. Yasadışı faaliyetlere karşı yürütülen bu kapsamlı mücadelede, 56 milyon dolarlık kara para aklama ve 36 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı tespit edildi.

KARA PARA AKLAMA VE DOLANDIRICILIK OPERASYONLARINA BÜYÜK DARBE

Kripto para sektöründe yaşanan son gelişmeler, mali denetim mekanizmalarının etkinliğini gözler önüne serdi. Stablecoin devi Tether'in öncülüğünde, Tron Blockchain ağı ve TRM Labs'in oluşturduğu T3 Mali Suçlar Birimi, 2026 yılının Ağustos ayından bu yana sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, toplam değeri 126 milyon USDT'ye ulaşan kripto varlığını dondurma kararı aldı.

Yasadışı faaliyetlerle mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu operasyonlarda, kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili 56 milyon dolar ve yatırım dolandırıcılığına yönelik 36 milyon dolarlık işlem tespit edildi. Tether CEO'su Paolo Ardoino'nun 2024 yılı Nisan ayında yaptığı açıklamada, kripto paraların sanılanın aksine takip edilebilir olduğunu vurgulaması, bu operasyonların temelini oluşturdu.

FCU'nun 2024 yılı içerisinde uluslararası güvenlik birimleriyle yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda, yaklaşık 3 milyar dolarlık şüpheli işlem mercek altına alındı. Bu gelişmeler, bir yandan çalınan dijital varlıkların sahiplerine iade edilmesini sağlarken, diğer yandan kripto para camiasında tartışmalara yol açtı. Özellikle merkeziyetsizlik taraftarları, bu tür müdahalelerin bireysel özgürlükleri kısıtlayabileceği endişesini dile getirdi.

Geçmiş dönemlere bakıldığında, benzer önlemlerin süreklilik arz ettiği görülüyor. 2022'nin Ekim ayında Ethereum Blockchain ağında 8,2 milyon USDT dondurulmuş ve yıl sonunda toplam 360 milyon dolarlık işlem engellenmiştir. 2023 yılının Ekim ayında, terör faaliyetleriyle bağlantılı 873 bin USDT'lik işlem dondurularak, yıllık toplam 835 milyon dolara ulaşılmıştır.

Aynı yılın Kasım ayında, ABD Adalet Bakanlığı ile yürütülen ortak operasyonda, Güneydoğu Asya'daki insan kaçakçılığı şebekesine ait 225 milyon dolarlık sabit coin bloke edildi. 2024 Nisan ayına gelindiğinde ise Tether, ABD yaptırımları kapsamında Venezuela'daki varlıkların dondurulacağını duyurdu. Bu karar, ülkenin devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'nın yaptırımları aşmak için stablecoin kullandığı iddialarının ardından alındı.