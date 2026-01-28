Tether, yeni hedefini açıkladı - Son Dakika
Tether, yeni hedefini açıkladı

28.01.2026 11:39
Stablecoin devi Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, şirketin devasa kazançlarını altına yatırmaya devam edeceğini ve rezervlerini aktif olarak işlem yaparak değerlendirmeyi planladığını açıkladı.

Paolo Ardoino, Tether'in dünyanın en büyük altın merkez bankalarından biri olma yolunda ilerlediğini söyledi. CEO, ABD'nin jeopolitik rakiplerinin muhtemelen dolara altın destekli bir alternatif çıkaracağını öngördüğünü ve şirketin altın piyasasındaki rolünün bu süreçte genişleyeceğini belirtti. Ardoino daha önce altının mantıksal olarak herhangi bir ulusal para biriminden daha güvenli bir varlık olduğunu ifade etmişti.

HAFTALIK 1-2 TON ALTIN ALIMI

Ardoino, Tether'in haftada bir ila iki ton altın satın aldığını ve bu tempoya en azından önümüzdeki birkaç ay boyunca devam edeceğini açıkladı. Şirket şu ana kadar yaklaşık 140 ton altın biriktirdi. Bu altınlar, Soğuk Savaş döneminde inşa edilmiş, İsviçre'deki bir nükleer sığınakta muhafaza ediliyor. Tether bu hamlesiyle birlikte merkez bankaları, ETF'ler ve ticari bankalar dışında dünyanın bilinen en büyük altın rezervini geliştirmeye devam ediyor.

Son dönemde altın ve diğer metal fiyatlarındaki yükselişle birlikte Tether'in altın varlıklarının değeri 23,3 milyar doları aştı. Bugün itibarıyla altının ons fiyatı yaklaşık 5.234 dolar seviyesinde seyrediyor ve güçlü rallisini sürdürüyor.

ALTIN TİCARETİNDE JPMORGAN VE HSBC'YE RAKİP OLACAK

Tether, basit rezerv tutmanın ötesine geçerek altın ticareti arenasında JPMorgan ve HSBC gibi bankacılık devleriyle rekabet etmeyi hedefliyor. Ardoino, şirketin piyasayı ve potansiyel ticaret stratejilerini değerlendirdiğini, arbitraj fırsatlarını yakalamak için altın rezervlerini aktif olarak işleme koymayı planladığını belirtti. Tether, külçe piyasasındaki genişlemesine öncülük etmeleri için yakın zamanda iki kıdemli HSBC altın tüccarını kadrosuna kattı.

Şirket aynı zamanda hisse portföyünü de agresif biçimde genişletti. Değerli metallerin 1970'lerden bu yana en güçlü rallisini yaşadığı bu dönemde Tether, Kanada borsasında işlem gören Elemental Altus Royalties ve Gold Royalty Corp. gibi firmalarda hisse satın aldı.

USDT VE YENİ STABLECOIN USAT

Tether'in temel ürünü USDT, 186 milyar doları aşan dolaşım miktarıyla küresel stablecoin piyasasına hâkim durumda. Şirket, USDT'yi ABD doları ile destekleyerek elde ettiği başarıyla, altın gibi varlıklara yatırım yapacak sermayeyi yaratıyor ve ek faiz ile kâr elde ediyor. Tether ayrıca altın destekli stablecoin piyasasının yüzde 50'sinden fazlasına sahip, 2,62 milyar dolar piyasa değerindeki Tether Gold'u (XAUT) ihraç ediyor.

Bugün itibarıyla Tether, ABD doları endeksli yeni stablecoini USAT'ı resmi olarak duyurdu. USDT'den farklı olarak USAT, ABD'deki müşterilerin kullanımına açık olacak. Bu lansman, Beyaz Saray kripto politikası danışmanlığı görevinden ayrılan Bo Hines'ın Tether'in USAT ekibine katılmasının ardından gerçekleşti.

