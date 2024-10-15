Tiktok inceleme altına alındı: Kripto para işlemleri araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Tiktok inceleme altına alındı: Kripto para işlemleri araştırılıyor

Tiktok inceleme altına alındı: Kripto para işlemleri araştırılıyor

TikTok, Birleşik Krallık'ta kripto borsası denetimlerinden muaf bir şekilde hareket ettiği iddiaları gündemde. Uzmanların açıklamalarına göre platformda kripto para ile yapılan işlemler, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini artırıyor. FCA'nın bu konuda henüz net bir tutum sergilememesi, endişeleri daha da büyütüyor.

15.10.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık düzenleyici kurumu olan Finansal Davranış Otoritesi'ne yapılan bir başvuru, TikTok'un Birleşik Krallık'ta resmi olmayan bir kripto borsası gibi hareket ettiğini öne sürdü. Bir uyum uzmanının iddialarına göre platform üzerinde gerçekleşen kripto para alım satımların düzenlenmesi gerektiği belirtildi. TikTok'un bu faaliyetleri yasal çerçevede değerlendirilmedikçe kara para aklama ve terör finansmanı riskleri barındırdığı vurgulanıyor.

Sosyal Medya Devi Tiktok'un Kripto Para İşlemleri Mercek Altında

Sosyal medya devi TikTok, beklenmedik bir iddia ile gündemde. Bir uyum uzmanının Birleşik Krallık düzenleyici kurumu olan Finansal Davranış Otoritesi'ne (FCA) yaptığı başvuruda, platformun kayıt dışı kripto borsası gibi çalıştığı öne sürüldü.

Yapılan şikâyette TikTok kullanıcılarının gerçek para karşılığında sanal tokenlar alabildikleri belirtiliyor. Bu durum, şirketin kara para aklama ve terör finansmanı gibi ciddi suçlar açısından denetlenmesi gerektiği endişesini doğuruyor.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan TikTok, FCA'nın onaylı şirketler listesinde yer almıyor. FCA, kripto piyasasına karşı temkinli yaklaşımını sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemde Coinbase'e benzer gerekçelerle ceza kesen kurum, sektördeki denetimlerini sıkılaştırmak adına büyük bir ekip kurdu. Yılbaşından bu yana yapılan açıklamalara göre, Birleşik Krallık'ta kayıt başvurusunda bulunan 500 kripto firmasından yalnızca 48'i onay alabildi.

İddialara göre TikTok kullanıcıları platformda sanal para satın alarak, bunları içerik üreticilere 'hediye' olarak gönderebiliyor. Bu hediyeler, 'elmas' adı verilen sanal emojilerle birleştirilerek, içerik üreticilerin popülerliğini ölçmede kullanılıyor. Ancak TikTok, bu hediyelerin parasal bir aktarım aracı olmadığını savunuyor.

Uzmanlar, bu karmaşık durumun TikTok'un kripto borsası gibi faaliyet gösterdiğine dair kaygıları artırdığını belirtiyor. Konunun netlik kazanması için yetkili kurumların harekete geçmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık, Kripto Para, İnceleme, Terör, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tiktok inceleme altına alındı: Kripto para işlemleri araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 19:58:21. #1.12#
SON DAKİKA: Tiktok inceleme altına alındı: Kripto para işlemleri araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.