Tokenizasyon firmaları AB'yi uyardı
Kripto Para

Tokenizasyon firmaları AB'yi uyardı

Tokenizasyon firmaları AB\'yi uyardı
05.02.2026 20:48
Securitize dahil bir grup tokenizasyon şirketi, AB'nin Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) Pilot Rejimi'ndeki kısıtlamaların likiditeyi bloktan uzaklaştırabileceği konusunda Avrupa politika yapıcılarını uyardı.

Avrupa Komisyonu, Parlamentosu ve Konseyi'ne gönderilen 5 Şubat tarihli ortak mektupta firmalar, Avrupa'nın tokenizasyon alanındaki öncü konumunun tehlike altında olduğunu vurguladı. İmzacılar arasında 21X, Central Securities Depository, Boerse Stuttgart Group, Lise ve Axiology yer alıyor. Şirketler, ABD'nin piyasa yapısı, uzlaşma süreçleri ve zincir üstü sermaye piyasaları konusunda hızla ilerlediğini belirterek AB'nin acil adım atması gerektiğini savundu.

DLT PİLOT REJİMİNE "HIZLI DÜZELTME" ÇAĞRISI

Mektupta, AB'nin Piyasa Entegrasyonu ve Denetim Paketi'nin (MISP) uzun vadede doğru bir mimari vizyonu sunduğu ancak etkili değişikliklerin en erken 2030'da hayata geçeceği ifade edildi. Firmalar, DLT Pilot Rejimi'ndeki dar varlık kapsamı, düşük hacim sınırları ve lisans kısıtlamalarının, ABD'de halihazırda aktif olan ürünlerin Avrupa'da ölçeklenmesini engellediğini vurguladı.

Mektupta, "MISP doğru mimari vizyonu sunuyor. Ancak hızın belirleyici olduğu dijital piyasalarda zamanlama her şeydir." ifadesine yer verildi.

Firmalar, ABD'deki düzenleyici adımların endüstriyel ölçekte tokenizasyona olanak tanıdığını ve bu yıl içinde tamamen dijital, aynı gün uzlaşmalı (T+0) piyasaların önünü açtığını belirtti. Bu durumun, likiditenin AB piyasalarından kalıcı olarak uzaklaşabileceği çok yıllık bir pencere yarattığı uyarısı yapıldı.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para Tokenizasyon firmaları AB'yi uyardı - Son Dakika

Tokenizasyon firmaları AB'yi uyardı
