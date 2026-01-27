Tokenize altın piyasası hızla büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Tokenize altın piyasası hızla büyüyor

Tokenize altın piyasası hızla büyüyor
27.01.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether Gold (XAUT), 2025 yıl sonunda yüzde 60 pazar payıyla sektörün lideri olmasına rağmen, tokenize altın piyasasının hızlı genişlemesiyle Ocak ayında bu oranın yüzde 50'nin biraz üzerine düştüğü görüldü.

Spot altın fiyatlarının rekor seviyelere tırmanmasıyla birlikte tokenize altın sektörü hızla büyüyor. El Salvador merkezli ihraççı TG Commodities S.A. de C.V.'nin 31 Aralık tarihli denetim raporu, şirketin 520.089,350 saf troy ons LBMA Good Delivery standardında altın bulundurduğunu ortaya koydu. Bu miktar, dolaşımdaki 520.089,300 XAUT tokenini 1:1 oranında destekliyor. Altının toplam piyasa değeri, troy ons başına yaklaşık 4.320 dolar üzerinden 2,25 milyar dolar olarak hesaplandı.

TETHER'İN PAZAR PAYI DARALDI

Verilere göre XAUT'un pazar payı, yılbaşındaki yüzde 60 seviyesinden Ocak ayında yüzde 50'nin biraz üzerine geriledi. Tether Gold'un yaklaşık 2,6 milyar dolarlık piyasa değeri, toplamda 5,25 milyar dolara ulaşan tokenize altın piyasasının yarısından biraz fazlasına denk geliyor.

Denetim raporu IFRS tanıma ve ölçüm ilkelerini uygulayarak saklama kuruluşunun elindeki altının hem varlığını hem de adil değerini doğruladı. Denetim firması, değerlendirmenin yalnızca 31 Aralık 2025 tarihiyle sınırlı olduğunu ve bu tarihten önceki veya sonraki faaliyetleri kapsamadığını belirtti.

KURUMSAL ÖLÇEKTE BİRİKİM DEVAM EDİYOR

Toplam basılan arzın 409.200'den fazla tokenı piyasa katılımcılarına satılırken, yaklaşık 110.870 token satışa hazır durumda bekliyor. Dikkat çekici bir şekilde Tether Gold Investments, 2025'in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 27 metrik ton altın pozisyonu ekledi. Bu hacim, aynı dönemde birçok merkez bankasının alımlarını geride bıraktı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tether Gold ile artık Tether Gold Yatırım Fonu'nu egemen altın sahipleriyle aynı ölçeğe taşıyoruz ve bu ciddi bir sorumluluk taşıyor." dedi. Ardoino, "XAUT, parasal sistemlere olan güvenin zayıfladığı ve hem kurumlar hem de bireyler tarafından baskı testine tabi tutulduğu bir dönemde belirsizliği ortadan kaldırmak için var." ifadelerini kullandı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tokenize altın piyasası hızla büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
ABD’deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir
Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında Ünlü ismin yerine geçecek Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:32
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 20:31:43. #7.11#
SON DAKİKA: Tokenize altın piyasası hızla büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.