Tokenleştirilmiş altın işlem hacmi rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Tokenleştirilmiş altın işlem hacmi rekor kırdı

Tokenleştirilmiş altın işlem hacmi rekor kırdı

Tokenleştirilmiş altın işlem hacmi, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin yarattığı küresel belirsizlik ortamında 1 milyar doları aşarak 2023 bankacılık krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yatırımcıların güvenli liman arayışında Paxos Gold yüzde 900, Tether Gold yüzde 300 ve Kinesis Gold yüzde 83 bin üzerinde artış gösterdi.

10.04.2025 16:25
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Küresel piyasalarda artan belirsizlik ortamı, yatırımcıları dijital altın varlıklarına yönlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi hamleleri sonrasında tokenleştirilmiş altın işlem hacmi iki yıl aradan sonra yeniden 1 milyar dolar barajını aştı. Bu gelişme, 2023 yılındaki bankacılık krizinden bu yana görülen en yüksek seviyeyi işaret ederken, fiziki altın fiyatlarının da tarihi zirvesini test etmesi dikkat çekiyor.

Küresel Ticaret Gerilimleri Altın Destekli Kripto Varlıklarda Rekor Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma yönündeki adımları, küresel ticaret savaşına dair endişeleri büyüttü. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman ihtiyacını güçlendirerek altın destekli kripto varlıklara yoğun talep doğurdu. Edinilen bilgilere göre tokenleştirilmiş altına olan ilgi, özellikle Şubat ayı başından itibaren kayda değer bir artış gösterdi. Trump yönetiminin 20 Ocak tarihli ilk gümrük vergisi açıklamasından bu yana Paxos Gold işlem hacminde yüzde 900'ün, Tether Gold işlem hacminde yüzde 300'ün ve Kinesis Gold (KAU) işlem hacminde yüzde 83 binin üzerinde yükseliş yaşandı.

Sektör uzmanları, tokenleştirilmiş altının son yıllarda en güçlü performans sergileyen kripto sınıflarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Piyasa değeri son dönemde yüzde 21'in üzerinde artarken, işlem hacminin de yüzde 1000'e varan oranda büyüdüğü ifade ediliyor. Aynı zaman aralığında stablecoinler yüzde 8 düzeyinde piyasa değeri kazanırken, işlem hacimlerinde yüzde 285'e ulaşan genişleme görüldü.

Fiziki altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde altın, 31 Mart'ta ons başına 3.100 doların üzerine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Edinilen piyasa verilerine göre altın, 2025 yılının başından bu yana yüzde 18'in üzerinde yükselirken aynı süreçte Bitcoin yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Bir piyasa analistine göre, gümrük tarifelerindeki artış ve ticaret gerilimlerinin tırmanması, yatırımcıları güvenli limanlara yönelmeye teşvik ederek altının fiyat performansını güçlendirdi. Ancak aynı uzman, tokenleştirilmiş altının şu an "RWA geliştirme aşamasında" olduğundan fiziki altına tam anlamıyla rakip konumda bulunmadığını ifade ediyor. Analist, "Tokenleştirilmiş altın özellikle kripto ekosistemine hâkim, fakat riskten kaçınmak isteyen yatırımcılar için cazip bir alternatif konumuna geldi. Piyasalardaki belirsizlik derinleştikçe bu ilgi yükselmeye devam ediyor," değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan tokenleştirilmiş altın, Blockchain altyapısında oluşturulan gerçek dünya varlığı (RWA) tokenleştirme ekosisteminin öne çıkan unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Jeopolitik ticaret gerilimleri, stablecoin ve benzeri varlıklara yönelik talebi artırırken, kripto piyasasında temkinli duruşun güçlendiği gözleniyor.

Hatırlanacağı üzere, 2023 yılındaki bankacılık krizinin ardından devreye alınan bazı acil durum önlemlerinin, aynı yıl içerisinde Bitcoin boğa piyasasını tetikleyen unsurlar arasında gösterildiği belirtiliyor. Bir kripto piyasası uzmanları, bu önlemlerin talebi canlandırıcı etkisine dikkat çekerek benzer bir yaklaşımın altın destekli kripto varlıklarda da gözlemlendiğini dile getirdi.

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