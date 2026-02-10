Tom Lee, geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendirdi - Son Dakika
Tom Lee, geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendirdi

10.02.2026 12:12
Ethereum hazine şirketi BitMine, pazartesi günü 40.000 ETH satın alarak Ethereum'a olan uzun vadeli güvenini yineledi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, mevcut fiyat düşüşünü güçlenen temel göstergelere kıyasla cazip bulduğunu belirtti.

BitMine Immersion Technologies, pazartesi günü 83,6 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH) satın alarak varlık biriktirme stratejisini sürdürdü. Arkham Intelligence verilerine göre şirket, FalconX üzerinden 20.000 ETH aldı. Zincir üstü analiz platformu Lookonchain da BitMine'ın benzer bir zaman diliminde BitGo'dan 20.000 ETH daha satın aldığını aktardı. İşlem sırasında ETH yaklaşık 2.090 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

ETH BİRİKTİRME STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR

Pazartesi günkü alım, BitMine'ın geçen hafta sonu itibarıyla kayıtlara geçen 4.325.738 ETH'lik (9,14 milyar dolar) toplam varlığına eklendi. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada 8 Şubat'ta sona eren haftada 40.613 ETH satın aldığını ve Ethereum'un dolaşımdaki arzının yüzde 5'ini edinme hedefinin yüzde 72'sine ulaştığını duyurdu.

BitMine, devam eden piyasa düşüşüne rağmen ETH biriktirme stratejisinden vazgeçmedi. ETH, Ağustos 2025'te kaydettiği 4.946 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 57 altında işlem görüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, fiyat düşüşüne karşın Ethereum ağının kullanım oranının rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekti. Şirket ayrıca toplam ETH varlığının yaklaşık yüzde 67'sini staking yoluyla değerlendiriyor ve bu işlemden yıllık 202 milyon dolar gelir elde ediyor.

LEE: GERÇEK DEĞERİ FİYAT YANSITMIYOR

Lee, şirketin açıklamasında, "Kriptoda en iyi yatırım fırsatları düşüşlerin ardından ortaya çıkmıştır. BitMine, güçlenen temel göstergeler ışığında bu geri çekilmeyi cazip gördüğü için istikrarlı bir şekilde Ethereum almaya devam ediyor. Görüşümüze göre ETH'nin fiyatı, onun yüksek kullanım değerini ve finansın geleceğindeki rolünü yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Lee geçen hafta da şirketin büyük gerçekleşmemiş zararlarına ilişkin endişelere yanıt vererek bu durumun piyasa düşüşlerinde bir Ethereum hazine stratejisinin beklenen bir parçası olduğunu söylemişti. Lee, BitMine'ın piyasa döngüsünü aşacağına olan inancını yineleyerek Ethereum'un finansın geleceğini temsil ettiğini vurguladı.

BitMine'ın BMNR hissesi pazartesi günü yüzde 4,79 yükselişle 21,45 dolardan kapandı. Hisse, son bir aylık dönemde yüzde 28,64 değer kaybetmiş durumda.

