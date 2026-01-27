Tom Lee\'nin BitMine\'ı Ethereum hedefine büyük oranda ulaştı

BitMine (Nasdaq: BMNR), 20 Ocak tarihinden bu yana 40.302 ETH daha satın aldığını duyurdu. Şirket ortalama alım fiyatını açıklamasa da güncel fiyatlarla bu alımın yaklaşık 117,1 milyon dolara karşılık geldiği hesaplanıyor. BitMine'ın toplam ETH pozisyonu güncel fiyatlarla yaklaşık 12,3 milyar dolar değerinde.

ETHEREUM ARZININ YÜZDE 3,52'Sİ TEK ŞİRKETTE

25 Ocak itibarıyla şirketin portföyünde 4.243.338 ETH'nin yanı sıra 193 BTC (17 milyon dolar), WLD hazine şirketi Eightco'da 19 milyon dolarlık hisse, 682 milyon dolar nakit ve bu ay başında duyurulan MrBeast'in Beast Industries'daki 200 milyon dolarlık yatırım yer alıyor. Şirketin ETH varlıkları, yaklaşık 120,7 milyon ETH olan Ethereum dolaşım arzının yüzde 3,52'sine denk geliyor.

BitMine'ın stake ettiği Ethereum miktarı ise geçen haftaya göre 171.264 ETH artarak 2.009.267 ETH'ye yükseldi. Bu rakam şirketin toplam ETH varlıklarının neredeyse yarısını oluşturuyor.

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee yaptığı açıklamada, "BitMine, dünyada diğer tüm kuruluşlardan daha fazla ETH stake ediyor. BitMine'ın ETH'si MAVAN ve staking ortaklarınca tam olarak stake edildiğinde, staking geliri yıllık 374 milyon dolara (yüzde 2,81 CESR oranıyla) veya günde 1 milyon doların üzerine çıkacak." dedi.

RAKAMLAR ŞİRKETİ ZİRVEYE TAŞIDI

SER verilerine göre BitMine şu anda en büyük Ethereum hazine şirketi konumunda. İkinci sırada Joe Lubin'in SharpLink'i yaklaşık 863.021 ETH ile yer alırken, The Ether Machine 496.712 ETH ile üçüncü sırada bulunuyor. Genel kripto hazine şirketleri arasında ise BitMine, Michael Saylor'ın Strategy'sinin ardından ikinci sırada. Strategy, açıkladığı 264 milyon dolarlık alımla birlikte toplam 712.647 BTC (62,5 milyar dolar) tutarak Bitcoin'in 21 milyon adetlik toplam arzının yaklaşık yüzde 3,4'ünü elinde bulunduruyor.

Ark Invest'ten Cathie Wood, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG ve Galaxy Digital gibi kurumsal yatırımcıların desteklediği BitMine, dolaşımdaki Ethereum arzının yüzde 5'ini satın almayı hedefliyor. Bu hedef güncel rakamlarla yaklaşık 6,04 milyon ETH'ye karşılık geliyor.