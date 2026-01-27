Tom Lee'nin BitMine'ı Ethereum hedefine büyük oranda ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Tom Lee'nin BitMine'ı Ethereum hedefine büyük oranda ulaştı

Tom Lee\'nin BitMine\'ı Ethereum hedefine büyük oranda ulaştı
27.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum hazine şirketi BitMine Immersion, son haftalık alımlarıyla birlikte ETH varlıklarını 4,24 milyon adede çıkardı ve toplam kripto ile nakit pozisyonunu 12,8 milyar dolara taşıdı.

BitMine (Nasdaq: BMNR), 20 Ocak tarihinden bu yana 40.302 ETH daha satın aldığını duyurdu. Şirket ortalama alım fiyatını açıklamasa da güncel fiyatlarla bu alımın yaklaşık 117,1 milyon dolara karşılık geldiği hesaplanıyor. BitMine'ın toplam ETH pozisyonu güncel fiyatlarla yaklaşık 12,3 milyar dolar değerinde.

ETHEREUM ARZININ YÜZDE 3,52'Sİ TEK ŞİRKETTE

25 Ocak itibarıyla şirketin portföyünde 4.243.338 ETH'nin yanı sıra 193 BTC (17 milyon dolar), WLD hazine şirketi Eightco'da 19 milyon dolarlık hisse, 682 milyon dolar nakit ve bu ay başında duyurulan MrBeast'in Beast Industries'daki 200 milyon dolarlık yatırım yer alıyor. Şirketin ETH varlıkları, yaklaşık 120,7 milyon ETH olan Ethereum dolaşım arzının yüzde 3,52'sine denk geliyor.

BitMine'ın stake ettiği Ethereum miktarı ise geçen haftaya göre 171.264 ETH artarak 2.009.267 ETH'ye yükseldi. Bu rakam şirketin toplam ETH varlıklarının neredeyse yarısını oluşturuyor.

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee yaptığı açıklamada, "BitMine, dünyada diğer tüm kuruluşlardan daha fazla ETH stake ediyor. BitMine'ın ETH'si MAVAN ve staking ortaklarınca tam olarak stake edildiğinde, staking geliri yıllık 374 milyon dolara (yüzde 2,81 CESR oranıyla) veya günde 1 milyon doların üzerine çıkacak." dedi.

RAKAMLAR ŞİRKETİ ZİRVEYE TAŞIDI

SER verilerine göre BitMine şu anda en büyük Ethereum hazine şirketi konumunda. İkinci sırada Joe Lubin'in SharpLink'i yaklaşık 863.021 ETH ile yer alırken, The Ether Machine 496.712 ETH ile üçüncü sırada bulunuyor. Genel kripto hazine şirketleri arasında ise BitMine, Michael Saylor'ın Strategy'sinin ardından ikinci sırada. Strategy, açıkladığı 264 milyon dolarlık alımla birlikte toplam 712.647 BTC (62,5 milyar dolar) tutarak Bitcoin'in 21 milyon adetlik toplam arzının yaklaşık yüzde 3,4'ünü elinde bulunduruyor.

Ark Invest'ten Cathie Wood, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG ve Galaxy Digital gibi kurumsal yatırımcıların desteklediği BitMine, dolaşımdaki Ethereum arzının yüzde 5'ini satın almayı hedefliyor. Bu hedef güncel rakamlarla yaklaşık 6,04 milyon ETH'ye karşılık geliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tom Lee'nin BitMine'ı Ethereum hedefine büyük oranda ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:51:10. #7.11#
SON DAKİKA: Tom Lee'nin BitMine'ı Ethereum hedefine büyük oranda ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.